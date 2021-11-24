海外港人連署呼籲英BNO放寬 惠及年輕示威者

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 立法會前議員羅冠聰等海外港人近日連署致信英國 內政大臣，呼籲英國放寬英國國民海外護照（BNO）規定，讓1997年後出生的香港示威者也可留在英國。

自由亞洲電台中文網報導，目前流亡海外的前立法會議員羅冠聰、許智峯，以及在美港人組織「香港民主委員會」董事會主席周永康等人，近日連署致函英國內政大臣巴特爾（Priti Patel），促請他接納英國國會議員提出的修訂案，容許1997年後出生、父母其中一方持有BNO的的港人申請BNO簽證 。

英國政府於1987年至1997年間開放港人申請BNO，這個護照持有人過去可在英國以遊客身份逗留6個月，香港國安法實施後，英國政府於今年初修改相關規定，允許BNO持有人在英國就業和就學，後續可申請入籍當地。

不過這封連署信指出，許多因參加「反送中」運動而遭檢控的年輕示威者是在1997年後出生，並不持有BNO，無法循上述途徑留在英國。目前有超過200名年輕港人正在英國尋求政治庇護，部分人已等候審批超過一年。

英國保守黨國會議員葛林（Damian Green）之前發起「國籍與邊界法案」的修訂案，建議容許1997年後出生、父母一方持有BNO的港人可申請BNO簽證，以擴大適用對象範圍。

參與本次連署的前香港大專學界國際事務代表團成員邵嵐表示，英國的BNO計畫雖已非常慷慨，但仍有不完善之處，希望英國政府能向年輕示威者伸出援手，既是弘揚人道主義精神，也是負上歷史責任。