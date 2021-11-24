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中港通關或在12月10日前後 港人持3天內檢測可進澳門

香港新聞組／香港24日電
訪港內地疫情防控專家團23日到一間社區藥房，了解藥物的零售規管和退熱藥物的購買情況。（中通社）
訪港內地疫情防控專家團23日到一間社區藥房，了解藥物的零售規管和退熱藥物的購買情況。（中通社）

中港政府正商議通關，內地疫情防控專家團昨日結束4天訪港行程，香港特首林鄭月娥昨天表示，第二次兩地防疫工作對接會議明日在深圳舉行，屆時香港團隊將由政務司長李家超率領，將商談有關「熔斷機制」等。據港媒引述消息人士指出，兩地極可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關。

明報報導，香港新冠疫苗接種計畫推出9個月，至昨有471萬3454人打首針，接種率按合資格人口計算，終達七成。公務員事務局長聶德權於7月曾預計9月底接種率可達七成，結果遲了兩個月才達標，他昨在臉書表示，「雖然七成接種率較我們預期的來遲了，但對香港來說也是重要的標誌。」

據報導，林鄭月娥昨稱須不斷為通關創造條件，包括早日與海外地方免檢疫往來，接種率須大幅提升，呼籲未接種疫苗的市民履行公民責任，讓社會早日恢復正常。她又稱，若學生接種率理想，學校可早日恢復全日上課、正常課外及社交活動。

報導稱，首次兩地防疫工作對接會議於9月26日在深圳舉行，林鄭昨表示已收到港澳辦通知，第二次會議於明日舉行，形容是「非常正面」的信息。

政務司司長李家超23日與訪港內地疫情防控專家團舉行總結工作會議。（中通社）
政務司司長李家超23日與訪港內地疫情防控專家團舉行總結工作會議。（中通社）

她說，因香港每日有人從海外回來，而海外疫情仍非常嚴峻，即使香港執行嚴格「外防輸入」措施，亦難保有「走漏」個案，因此熔斷機制必須存在；但由於香港地方相對內地來說很小，相信日後熔斷機制很難再分區，「是否在銅鑼灣區如果有一宗個案就『熔斷』？這都是要商談的細節」。

報導指，她說現時爭取是「通關」愈快愈好，屆時會有序進行，不會說一「通關」，所有香港和內地的關口包括機場、陸路口岸也一次過重開，亦肯定會有配額制。

香港昨日新增6宗新冠病毒輸入個案，包括一名6歲男童，他和另外兩人乘同一班阿聯酋航空航班由杜拜和曼谷抵港，該航班被禁飛兩周。此外，一名摩根史丹利女員工從英國返港後確診，她在潛伏期內曾到訪的多家高級食肆被列入強制檢測名單。澳門昨起放寬港人入境限制，由須持有24小時無染疫證明，放寬至72小時無染疫證明。港人或過去14日內到港的人，赴澳門後仍須隔離14天。

香港 澳門 檢測

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