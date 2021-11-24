港食肆12•9起強制掃「安心」 郵輪載客上限增至75%

香港所有食肆、戲院、電子遊戲機中心、健身中心、美容院12月9日起強制使用「安心出行」流動應用程式。（路透）

港府昨日公布，為了提高確診個案的追蹤效率和準確度，12月9日起所有食肆、戲院、電子遊戲機中心、健身 中心、美容院強制使用「安心出行」流動應用程式，不再接受「寫紙仔」，其他大部分社交距離措施則延長兩周。「安心出行」廣泛使用下，視障人士掃「安心碼」時或有困難，關注組織建議政府增設凹凸「安心碼」創造無障礙環境。

文匯報報導，此外，郵輪 「公海遊」的可容納人數上限將由現時的50%提升至75%。星夢郵輪發言人形容這是一個好消息，因今年平安夜及大除夕的航次早已爆滿。

過往接受「寫紙仔」的300間A類及1.1萬間B類食肆，在新措施下一律強制使用「安心出行」。香港 餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界會盡力配合新的安排，但他相信問題不大，「現在有超640萬人次下載『安心出行』應用程序，那麼多人使用，大家已習慣使用。」

不過，香港失明人協進會會長黃俊恒表示，視障人士使用「安心出行」遇到不少問題，如食肆全面使用「安心出行」，他關注未能使用的視障人士能否有豁免，以及食肆員工會否提供協助，建議容許出示殘疾人士登記證，或提供有固定格式的表格，讓視障人士找相熟朋友協助預先填寫，進入食肆時交給員工。他又建議提供點字或凹凸的標示。

另據明報報導，港府擴大強制用「安心出行」並未提及對長者、小童和殘疾者等豁免。香港失明人互聯會批評新措施是「災難」，憂會為視障者外出帶來更多限制。