港媒：29本六四書籍遭香港圖書館下架

香港 英文網路媒體《香港自由新聞》（HKFP）21日報導，康文署已下架29本有關六四 及天安門事件的書籍，包括民運領袖王丹的《王丹獄中回憶錄》和熊焱的《從六四到伊拉克戰場：熊焱牧軍日記》等。

立場新聞報導，對於有關書籍有否下架以及下架原因，康文署表示，會定期註銷殘舊或破損及過時的資料，以及失去參考或研究價值的館藏，若果發現有館藏內容可能違反香港國安法或有關法律，會以「嚴肅態度」處理，暫停有關館藏的服務。

王丹在臉書表示，有香港媒體告訴他，《獄中回憶錄》在香港圖書館 被下架，得知此消息後的王丹直呼「不意外」，「當局就是想掩蓋歷史和真相。」他此呼籲港人發動「記憶戰爭」，極盡所能保留或流傳相關歷史。王丹表示，在紐約籌建六四紀念館的事情，正在穩步推進中，「明年六四我們將在華盛頓舉辦正式的『六四』特展。」

據立法會2009年一份文件，香港公共圖書館有關六四事件及相關課題的書籍共有149書目，合共1162本。但HKFP報導指，文件載列的149書目已有29書目、合共263本被下架，包括王丹的《王丹獄中回憶錄》、民運領袖熊焱的《從六四到伊拉克戰場：熊焱牧軍日記》、封從德的《六四日記:廣場上的共和國》，以及目擊六四的學者吳仁華的《六四事件中的戒嚴部隊》等。

資深傳媒人區家麟的《二十道陰影下的自由─香港新聞審查日常》，有讀者月中借閱該書後，近日申請續借突然被拒，圖書館目錄亦再也不能尋回該著作。

區家麟曾任無線電視節目《新聞透視》的主持及監製，也曾主持多個香港電台節目。《二十道陰影下的自由─香港新聞審查日常》於2017年由中大出版社出版，內容關於香港媒體自我審查的情況。對於著作被下架，區家麟表示不奇怪，「現在的社會環境，好多聲音都已經被消失同滅聲」。他表示，該著作其實是由博士論文改編，學術味道濃厚。他認為，即使公共圖書館無法再借閱，影響輕微，因為館藏本來就不多，康文署的做法較多是政治表態。

區家麟續說，康文署把自以為敏感的書籍收起，「以後圖書館是否只有旅行、飲食與言情小說或者官方歷史嘅書？究竟選擇的是怎樣的態度？」