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孫中山玄姪孫參選香港立法會 推國教、旅業

香港新聞組／香港23日電
香港立法會換屆選舉投票將於12月19日舉行。（Getty Images）
香港立法會換屆選舉投票將於12月19日舉行。（Getty Images）

改制後的立法會新增40個選委會議席，吸引多名選舉新丁競逐，除了政二代、富三代，更有國父孫中山先生家族第五代後人孫偉勇。他表示，參選希望「傳承家風」，以獨特家族背景身分推動國民教育，這種「家族光環」反而是推動力。本身從事酒店業的孫偉勇指，今次參選亦希望推動旅遊業發展。

香港01報導，2019年反修例風波，示威者以「時代革命」作號召，孫偉勇指，無論時空、背景均不能與110年前的辛亥革命相提並論，批評「光時」不代表香港主流民意。

年近50的孫偉勇是孫中山的玄姪孫，即孫中山胞兄孫眉之第五代，當年孫中山倡導革命大業，從商起家的孫眉出錢出力支援。孫偉勇政綱第一項便是「傳承家風」，他指孫中山一生為國為民，大部分時間投身政治，「雖然我們家族之後幾代無從政，但這種家風一直存在」，適逢今次新選舉制度誕生，希望藉獨特家族背景推動愛國國民教育。

他指現時議會很多人推動愛國教育、談「愛國」，但第一步應該是認識國家，「如果同我理念相近，我可以是他們的合作夥伴」，又說希望連結全球華人，當知道立法會有一名孫中山家族後人，「我一言一行可能都有一點impact，可以唱好香港。」

兩年前的反修例風波，示威者以「光復香港，時代革命」為口號，有人把當年孫中山發起的辛亥革命相提並論，公民黨主席梁家傑當年出席論壇時更稱，「暴力有時可能是解決問題的方法」，並引孫中山革命作例。

孫偉勇指，1911年發生的辛亥革命與2019年的修例風波，在時空上完全不同，前者為了推翻滿清的封建帝制，拯救水深火熱的人民，「同一個國家向民主共和發展，根本是兩個不同制度」。

他指兩年前的香港，不能跟民不聊生、國庫空虛的滿清比較，社會運動不代表香港主流民意，「好多國際指標，香港是數一數二，包括法律制度、金融、自由度等。所謂『革』，不是革命，而是革新、改革。」孫偉勇指，兩件事的共同通是有外部勢力干預，想分裂國家及香港，因此應著眼「革新」系統，例如去年訂立港區國安法。

香港 教育 華人

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