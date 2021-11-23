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港立法會議員田北辰：內地妥協 允香港免追蹤碼

香港新聞組／香港23日電
內地疫情防控專家團22日到訪香港油麻地的社區檢測中心。（中新社）
內地疫情防控專家團22日到訪香港油麻地的社區檢測中心。（中新社）

內地專家團訪港四日，香港與內地通關已放上日程。據立法會議員田北辰了解，內地願意妥協毋須香港使用有追蹤功能的健康碼，接受「安心出行」的行蹤紀錄，預料最快年底通關時，會先讓商務及探親者豁免檢疫，每日約有1000個名額，先到先得。

香港01報導，通關由只聞樓梯響轉成指日可待，田北辰引述消息稱，內地願意接受香港無追蹤功能的健康碼，認可透過「安心出行」記錄行蹤，若回內地者不願意披露「安心出行」紀錄，就仍然要隔離至少14日。

田北辰稱，內地是希望無法戴口罩的地方例如食肆必須使用「安心出行」，因為傳播風險較高，而商場等一般地方就毋須硬性使用，形容「好寬容」，否則條件過高只會無法通關。

他預料，通關初期名額每日1000個，會供探親、商務人士先到先得，要交相關文件核實，包括公司及探親地址等，又稱自己兩年無回內地巡舖，預料立法會選舉後都會回去，但有關措施不適用作旅遊。

另據大公報報導，訪港的內地疫情防控專家團繼續第三日行程，昨日到訪了檢疫酒店、社區檢測、醫療及貨櫃碼頭等單位及設施，並與相關人員會面、交流和分享經驗。據政府新聞處公布顯示，內地專家團過去三日到訪了至少14處涉及香港防疫抗疫工作地點考察。據了解，專家團最後一日行程會視察人群聚集的場所，包括室內運動場及中學等。

香港 健康碼 檢測

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