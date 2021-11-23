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香港青少年12•2可打科興疫苗 全面復課在望

香港新聞組／香港23日電
港府22日宣布，由12月2日開始，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先預約並接種科興疫苗。（中通社）
港府22日宣布，由12月2日開始，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先預約並接種科興疫苗。（中通社）

繼日前批准科興疫苗接種年齡降至3歲，港府昨日宣布，年齡介乎12歲至17歲的青少年可以優先由12月2日開始預約和由當天起接種科興疫苗。香港整體疫苗接種率遲遲未達七成，截至昨晚7時，首針接種率為69.9%，專家期望，降低科興疫苗接種門檻後，有望將學生接種比率增至八至九成，讓學校可恢復課外活動。

文匯報報導，港府早前公布擴大接種第三劑新型冠狀病毒疫苗安排，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在六個月前接種，不論是否屬於優先組別，均可於今日起預約和接種第三劑新冠疫苗。

香港兒科醫學會會長葉柏強表示，目前有近七成中學生已接種疫苗，相信餘下的三成是傾向接種科興疫苗，青少年接種率有望推高至八、九成，對學校恢復全日面授課堂有正面作用。

目前全港約500間中學，僅63間因接種率達七成而全校恢復全日上課，有中學校長估計，批准青少年接種科興後能將該校七成半的接種率推高至九成。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，相信這一兩個月內可達至八、九成，當青年接種率達九成多，幾百間中學將可以全面全日復課。他並希望明年初可推展至小學生接種疫苗，隨後再視乎經驗為幼兒打針。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日宣布，新冠病毒的滅活疫苗適用人群由年滿12歲下調至年滿3歲，並於今日起生效，家長或監護人同意後可由即日起開始為相關人士預約接種。至於復必泰（BNT輝瑞）的接種門檻則維持於12歲。

此外，富豪機場酒店上周先後有兩名同層住客確診N501Y變種新冠病毒，包括11日抵港的36歲印度籍男子，及10日從加拿大抵港62歲男子。衛生防護中心經全基因排序分析後，發現兩人的病毒基因完全一樣，證明是互相感染。港府專家顧問袁國勇率專家組昨晚到場巡視，進行煙霧測試後，初步發現病毒源頭來自印度籍患者，相信是因為他使用氣閥口罩，或令病毒洩漏經空氣傳播傳到走廊。

疫苗 香港 印度

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