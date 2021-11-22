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效忠 港研修例規定社工註冊局成員須宣誓

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

社會工作者註冊局下月4日改選，15人爭取8個民選成員席位。勞工及福利局局長羅致光昨發表網誌稱，不少人對《社會工作者註冊條例》有誤解，以為《條例》訂立的目的是保障社工權益，視註冊局與「工會」無異，但其實《條例》是透過立法由社會授權給予一個依法成立註冊局，進行社工資歷認可和監管，以保障社會及受助者的權益。

羅致光認為，註冊局行使的是一種來自法例的「公權」，行使這項「公權」的註冊局成員在理念上屬於公職人員，而《香港國安法》中有關公職人員的要求，亦應適用於註冊局成員，因此可能需要修例，確立註冊局成員需作出依法宣誓要求。

社工註冊局由15名委員組成，當中8人屬民選委員，另外6人由行政長官委任，另1人為社會福利署代表。註冊局下月4日改選，其中有7人團隊名單提及「實踐社工價值 秉持社會公義 堅守註冊自主」，名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛，以及現任註冊局成員、理大專業及持續教育學院高級講師伍銳明。

羅致光昨指，勞福局於10月11日就有關修訂《社會工作者註冊條例》建議諮詢立法會福利事務委員會，有關建議是把危害國家安全的罪行納入《條例》附表2以彰顯這些罪行的嚴重性，以及更有效確保被裁定犯了這些罪行的人士不能擔任或不能繼續擔任註冊社會工作者，除非獲所有社會工作者註冊局成員議決讓其註冊。委員會普遍支持有關修訂，勞福局會在新一屆立法會成立後，在適當時候提出修訂。

不過，羅致光強調上述修訂只是第一步，亦由於是附屬法例修訂較為簡單，但《條例》仍有其他可能需要修訂部分，最明顯的便是涉及《香港國安法》中有關公職人員的要求。

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