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移民潮下 香港寄英國快遞按年升逾8成

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港近年掀起移民潮，有快遞平台對比過去兩年的國際寄件額，其中香港至英國為最頻繁的寄件路線，個人寄件總額按年升逾八成；台灣的實際寄件額亦按年升逾1.7倍，該平台表示，顯示與近年愈來愈多港人移居台灣生活有關。

明報報導，2019年成立的國際快遞平台「Spaceship」，至今累積處理超過200萬件寄運物品，平台根據過往個人用戶消費模式，比較2019年11月至2020年10月，及2020年11月至2021年10月的熱門香港寄件路線，包括英國、美國、加拿大、澳洲及台灣，其中英國寄件額占比，由首年占約23.5%，按年升至約41.5%，成為過去一年最頻繁寄件的路線；台灣的寄件額占比，亦由首年約2.6%，按年升至6.9%。

據報導，至於一向較多港人聚居的加拿大及澳洲，寄件額所占比重及實際消費的寄件總額，兩年來大致相近；平台表示，因應澳洲近日公布放寬港人申請永久居留的門檻，預計未來香港寄件至澳洲的數量會上升。

報導稱，平台不少用戶亦會重複寄件，以英國為例，今年每名用戶平均寄件2至4次，台灣則由首年平均寄2.01次，按年增加至2.9次；不論寄件目的地，七成用戶重複寄件時，收件目的地均是同一地址。Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙稱，平台逾四成用戶為30至45歲，當中女性或母親占比較多，海外收件的地址不少亦在學校區，他說當親友移居海外時，互相寄件是保持聯繫的其中一種方法。

報導說，臨近聖誕，不少人都會寄禮物予外國的親友，平台建議最少提早三個星期寄件。黃又稱，過去一年不少客戶都查詢可否寄海味、臘腸等至英國，但如沒持有相應出入口證書，肉類並不能入境英國，包括臘腸、肉乾、肉鬆、午餐肉等。

英國 台灣 澳洲

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