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獲准12月赴北京開會 譚耀宗：通關在望

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

全國人大常委譚耀宗昨日表示，剛收到消息指自己獲准出席12月舉行的全國人大常委會會議，說明香港與內地通關在望，但未有具體時間表，期望港府嚴謹防控，實現通關。

今年10月，譚耀宗原定赴京出席人大常委會會議，但起行前收到國家防疫控制辦公室通知，不批准他與三名列席的代表赴會，原因是香港出現一宗源頭不明的新冠病毒個案。

譚耀宗昨日為民建聯港島東參選人梁熙站台，在柴灣市政大廈外舉行「要求盡快通關大行動街站」。譚耀宗見傳媒時表示，剛收到消息自己能出席12月在內地舉行的人大會議，說明香港內地通關在望。他稱雖然未有確切通關時間表，但相信港人同心協力做好防疫工作，港府更嚴謹防控，通關沒有大問題。

他提到中央前天派員來港考察，希望港府聽取相關部門的意見，盡快落實通關。他建議分階段通關，初期設立配額、分批申請，但提醒港府要做好前期籌劃，考慮完備一點，以免發生混亂。

此外，立法會選舉下月舉行，港府表示正與內地商討在關口設立投票站，譚耀宗認為大灣區有許多合資格選民，希望居內地港人能在指定地方投票回內地免隔離，望港府儘量安排，相信此安排會是件好事，能方便選民，提高投票率。至於有人憂慮口岸投票出現舞弊行為，譚耀宗相信有相應措施應對，投票安排將按香港法例嚴謹行事。

至於有參選人曾提及「光時」口號亦通資格審查，譚耀宗認為「紅線」與宣誓標準一致，相信資審會已小心謹慎考慮各參選人的資料背景，已評估過是否有牴觸。

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