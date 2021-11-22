中港通關初期料日限千人 商務、探親優先

在香港食物及衛生局局長陳肇始（前排右二）陪同下，內地專家團到香港國際機場實地了解機場「外防輸入」的防疫抗疫工作。

中港兩地正討論通關事宜，內地疫情 防控專家團昨在香港 展開第二天考察，除前往香港機場 視察內地與國際航班分隔措施，亦到訪臨時醫院、港珠澳大橋香港口岸、位於啟德社區會堂的個案追蹤辦公室及東涌一家食肆，了解香港不同防疫措施。港區全國人代田北辰認為，若專家考察順利，且本月底成功落實全港食肆使用「安心出行」應用程式，預料最快下月底能恢復通關。

港媒報導，行政會議成員林健鋒昨表示，內地專家團考察後，估計很快可以作出通關決定，他期望在本月底下月初即有好消息公布，年底前可以進行局部通關。他估計，通關初期每天會有1000個限額，供商務及恩恤、探親需要巿民免檢進入大灣區，由於名額有限，他建議由商會協助港府進行初步的商務申請審核，確保申請人有商務免檢需要。

據報導，香港與內地商討通關安排進展順利，內地已接納香港健康碼沒有追蹤功能，只需要實名登記，並要有住址，以及進入內地前14天的安心出行紀錄和疫苗登記紀錄；進入內地後則需要下載內地的健康碼。

另據明報報導，內地疫情防控專家團前日抵港展開一連四天的考察，昨晨8時半由下榻的灣仔君悅酒店出發，首站到機場了解香港「外防輸入」工作，食衞局長陳肇始、食衞局副局長徐德義及衛生防護中心傳染病處主任張竹君到場迎接及陪同視察。

報導稱，專家團到機場禁區了解內地及國際航班分隔措施、機場員工已接種疫苗及加密檢測要求等安排，並到食物安全中心設於機場國泰航空貨運站的食物檢驗辦事處考察抽驗進口冷凍食品工作。

報導說，專家團逗留機場逾兩小時後，轉到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，了解醫管局治療新冠病人安排，並在東涌一間餐飲處所考察防疫措施及限制。

報導稱，專家團下午再到港珠澳大橋香港口岸，考察旅客及貨車的檢疫、出入境手續及清關安排，其後視察竹篙灣檢疫中心，傍晚再到位於啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室，了解流行病學調查及接觸者追蹤工作。

報導引述港區全國人大代表、香港立法會議員田北辰認為，若內地專家考察順利，及本月底成功落實全港食肆使用「安心出行」應用程式，預料最快下月底能恢復通關。