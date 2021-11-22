港大又異動 梁卓偉辭醫學院院長 明年馬會履新

港大醫學院院長梁卓偉21日宣布本學年末離開港大。（本報資料照片）

香港 大學醫學院院長梁卓偉昨宣布本學年末離開服務23年的港大，比原定任期提早約一年，明年8月將出任賽馬會慈善及社區事務執行總監，他昨向師生發電郵，文首引用論語為政篇，稱期待「五十而知天命」，將負責發展及推行具前瞻性及負責任的慈善策略及政策。估算他到馬會的年薪最少900萬元（港幣，下同，約115.5萬美元），高過港大校長張翔。

香港大學校長張翔。(取材自港大官網)

明報報導，49歲的梁卓偉2013年以年僅41歲掌港大醫學院，為歷來最年輕院長。2017年，港大前校長馬斐森於連串風波下辭職，有指校方遴選新校長最後討論階段，是梁卓偉與張翔之爭，最終他落榜。

據報導，有消息人士形容梁卓偉與校長張翔關係一般，而原先任期五年的張翔上月獲提早續約，做滿10年至2028年，形容梁應覺得不是味兒。

報導稱，港大近日屢有人事變動，翻查資料，抗疫專家組成員之一港大公共衛生學院院長福田敬二面臨續約，申請原獲港大學術審批委員會通過，最終被校長張翔否決，當時有港大中人表示同事間感氣餒。此前，微生物學系三名教授上學年先後離職，包括劉嘉珮、胡釗逸及黃世賢。

報導指出，梁卓偉發放中英文版本的電郵，稱本學年結束時，剛好將走完「不惑」10年，表示有幸成為院長，在最新《泰晤士報高等教育》世界大學「臨牀與健康」學科排名，醫學院躋身全球20大，創歷史新高。他稱，作為流行病學家和政策制定者，應對傳染病挑戰也是難以忘懷時刻，包括2003年SARS、2009年流感 、2013年H7N9甲型流感，及2020年至今新冠疫情 ，又稱「期待明年夏天我以新角色身分與大家繼續合作。」

另據香港01報導，翻查港大2020年年報，高薪教職員中，最高薪酬要員年薪約780萬至795萬元（約100萬至102萬美元），據悉這人並非校長張翔。馬會最高薪的11名高層，每年薪酬介乎500萬至4200萬元，撇除最低及最高兩位，其餘八成薪酬介乎900萬元至1700萬元，即加入馬會後他的年薪最少900萬元，甚或過千萬元，定必高過張翔。不過薪酬料非吸引梁卓偉轉跑道的重要原因。