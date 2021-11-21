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無牌貼「安心出行」 香港燒烤場群聚17人被捕

香港新聞組／香港21日電
警員在九華徑燒烤場調查。（取材自臉書「寄寓記語」）
警員在九華徑燒烤場調查。（取材自臉書「寄寓記語」）

美孚九華徑兩個燒烤場被指無牌經營多年，多個港府部門日前在附近掛起橫額警告光顧者會被檢控。前晚警方聯同食環採取行動，以涉嫌欺詐等罪拘捕17人，727名食客被警告，82名食客被票控違限聚令。

葵青區地區管理委員會的橫額，呼籲市民勿光顧無牌燒烤場。（取材自臉書「寄寓記語」）
葵青區地區管理委員會的橫額，呼籲市民勿光顧無牌燒烤場。（取材自臉書「寄寓記語」）

明報報導，燒烤場員工涉嫌訛稱燒烤場為「C類」食肆。有被票控食客稱，燒烤場貼出「安心出行」二維碼，誤以為是有牌。審批「安心出行」二維碼申請的港府資訊科技總監辦公室稱，九華徑燒烤場負責人申請時曾遞交商業登記證做證明。

據報導，警方前晚與食環署採取聯合行動，突擊搜查九華徑兩間涉嫌無牌經營食物業的燒烤場「吉吉燒」及「美孚九華徑燒烤場」。行動中警方以涉嫌欺詐及無牌管有無線電通訊器具拘捕兩名燒烤場負責人及15名職員。食環署同時以涉嫌無牌經營食物業及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》拘捕兩名燒烤場負責人。所有被捕者獲准保釋，12月中須向警方報到。

警員在九華徑燒烤場調查。（取材自臉書「寄寓記語」）
警員在九華徑燒烤場調查。（取材自臉書「寄寓記語」）

報導稱，警方在兩間燒烤場票控82名顧客違反限聚令，727人則被警告。警方稱，該兩燒烤場並無相關食肆、製造食物及消防等牌照。而燒烤場的氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通嚴重阻礙。食環署稱正就該兩個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序。

報導說，食客羅先生和同行友人前晚一同被警方票控，他說警方指他們和鄰桌超過6人以上，彼此相距不足1.5米，另外全場所有人均被登記資料才放行。他不知燒烤場無牌經營，「安心出行都用到」，掃描後亦有顯示店名「吉吉燒」，認為若是無牌，安心出行應取消登記。

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