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港立法會前主席曾鈺成：投票率高低 不等同制度支持度

香港新聞組／香港21日電
香港立法會前主席曾鈺成表示，投票率高並不等同制度獲支持。（本報資料照片）
香港立法會前主席曾鈺成表示，投票率高並不等同制度獲支持。（本報資料照片）

香港新選制下首場立法會選舉，外界關注投票率高低，或反映市民對新制度的認受性。立法會前主席曾鈺成表示，兩者不能直接畫上等號，指歷年投票率都有波動，而社會爭議強烈時，選民投票意欲會較高，舉例2012年爭論17/18普選方案時，投票率就較高。

香港01報導，曾鈺成反問當年「出嚟投嘅（出來投的），就等於支持當時嘅制度？」恰恰相反，當時「好多係不滿普選方案，更加不滿當時行緊嘅制度」，他稱由此可見，投票率高並不等同制度獲支持。

曾鈺成表示，現時政局已回復平靜，「新一屆立法會可能無論誰選上，都會滿足市民期望，可以大家齊心解決社會存在的問題，市民未必有很大意欲，非得投誰不可。」

對於候選人資格審查委員會，全數確認被視為「非建制派」候選人的參選資格。曾鈺成指一向都不奇怪」，反映了選委提名的關卡「起到把關作用」，選委明白自己的使命，「提名時相當謹慎」，明言是做了一輪篩選，結果正脗合增設提名程序的原意。

曾鈺成稱，選委須判斷索取提名者是否符合愛國者條件，「一定要看清楚」，因為如果到了第二關資審會，「竟然發現有得到提名的參選人不符合資格，我就覺得有點奇怪啦。」他又稱，候選人入了閘，就別稱他是什麼派。

入閘者包括多次公開發布「光復香港、時代革命」口號、參選九龍中直選的譚香文，而相關口號曾用作DQ區議員的理據，惹來標準不一猜疑。曾鈺成認為不能互相比較，又指不會單憑一個口號就取消資格，「不能簡單看一個人、一個時候，講過一句說話，就DQ一個人。」

另據港媒報導，曾鈺成說，應把立法會選舉各個界別的投票率，即地區直選、功能組別及選委會界別的分開計算，曾鈺成又提到，選委理應明白自己的責任是選出40席立法會議員，故選委會界別達百分之百投票率屬理所當然，「如果有選委成員竟然不投票，我會好詫異。」

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