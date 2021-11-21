香港立法會選舉 特首：正研究口岸設投票站

香港特首林鄭月娥20日發聲明稱，政制及內地事務局正與內地當局敲定讓身在內地的港人在口岸投票的安排，並會盡快公布詳情。（中通社）

香港 立法會換屆選舉投票 將於12月19日進行，特首林鄭月娥 昨發聲明稱，政制及內地事務局正與大陸當局敲定讓身在內地的香港登記選民投票日當天在口岸投票的安排，並盡快公布詳情。政制及內地事務局常任祕書長鄧忍光稱，正研究在幾個口岸設投票站，內地港人投票後馬上折返內地，可免除檢疫要求。

明報報導，林鄭昨於聲明表示，政制及內地事務局正與內地當局敲定讓身在內地的香港登記選民於投票當日在口岸投票，並盡快公布詳情。林鄭本月初曾提及在口岸設票站，前提是確保內地港人投票後返內地毋須再隔離，並設登記程序，以便估計有計畫投票的內地香港選民數目。

據報導，鄧忍光出席網上論壇稱，在口岸設票站的計畫已有基本構想，但仍需與中央商討，當中考慮需保護市民投票權及防疫要求。他稱，早前曾研究在內地設票站，但因法例規定須在香港境內投票，故不太可行，而在口岸投票的做法並非完善解決辦法，長遠需利用科技，例如電子投票。

報導稱，出席同一論壇的全國人大常委譚耀宗希望，落實口岸投票安排後，內地港人珍惜機會，積極回港投票，支持新選舉制度就是支持中央及香港。選舉事務處回覆，正為一旦需要落實口岸投票作實務準備，有進一步消息會盡快公布。

另外，報導指出，林鄭昨在聲明稱，153名通過資格審查的候選人背景比以往多元化，「亦完全沒有在以往選舉曾經出現的所謂『35+』『攬炒』組織，或以政治立場掛帥的競爭」，希望各候選人能以政綱比拚。她又說，將督促選舉管理委員會確保投票當日安排順暢，選舉事務處已為投票站和點票站工作人員舉行多場訓練，並安排實習環節和模擬情景，務求流程無誤。

報導說，全國港澳研會理事田飛龍表示，本來期待非建制派能轉型為愛國者，參與新選舉制度，但傳統政黨如民主黨和公民黨等，因未能達成共識調整綱領和準則，甚至可說他們自我資格審查，確定不可能做愛國者，而不進入遊戲，形容為政治轉型失敗，政黨應自我檢討。