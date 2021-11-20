香港foodpanda外送員罷工抗爭成功 資方增設獎金與補貼

香港foodpanda外送員本月13、14日發動罷工，抗議不合理的薪資待遇。路透

據財新網報導，香港 foodpanda外送員日前因抗議薪資下調發動罷工 ，經過多輪談判，勞資雙方已於18日深夜達成共識，foodpanda承諾22日起，將在平日增設繁忙時段獎金。若實際送餐距離與foodpanda計算距離相差超過1公里，每單將補發港幣5元（約0.6美元）補貼。

報導稱，新冠疫情 以來，香港政府多次禁止餐廳內用，使得外賣行業訂單量大幅增加，不少疫情下的失業者也因此加入外送行業。但從今年初開始，foodpanda多次調整派送服務費的計算標準，變相導致外送員收入一再下降。

以摩托車派送的外送員為例，每單服務費就從先前的最低港幣50元多次下降至目前的港幣40元，降幅約20%。

為此，香港foodpanda外送員本月13、14日發起拒絕接單行動。財新網指出，根據foodpanda手機App顯示，外送員罷工導致觀塘區的外賣服務一度暫停，大部分地區的foodpanda線下取貨平台也暫停營業。

香港foodpanda外送員一度揚言，若無法獲得滿意答覆，考慮在周六、周日或耶誕節等繁忙時間繼續罷工。香港foodpanda外送員今年7月也曾發起罷工行動，但當時並未能與公司達成和解。

財新網指出，香港foodpanda代表此次共提出15項訴求，包括：設立最低服務費，摩托車派送員的訂單服務費至少港幣50元、單車派送員至少港幣30元；應以實際派送路程計算服務費，而不是以直線距離計算；改善訂單派送系統，將餐廳備餐時間納入訂單準備時間，減少外送員等餐時間；教育顧客及餐廳員工禮貌對待外送員等。

根據香港foodpanda勞資最終達成的方案，訂單的最低服務費仍維持目前標準至明年6月底。但11月22日起，將在平日增設繁忙時段獎金；明年2月改善外賣距離計算方法，在此之前，若實際送餐距離與直線距離差異超過1公里，foodpanda將向外送員補發港幣5元等。

財新網指出，foodpanda是香港三大外賣平台之一，市占率達51%。

香港工聯會今年8月對外送員的調查顯示，四成受訪者每周工作 6-7日，每日送外賣6小時以上，基本等同是全職工作；收入方面，46%受訪者表示每日平均收入在港幣400元以上，33%每日平均收入在港幣600元以上，與香港普通全職工作的收入相當。