港警警察、海關反恐演習 重點關注2選舉

香港跨部門反恐專責組19日於高鐵西九龍高鐵站，動用逾300人進行跨部門反恐演習，模擬有恐怖組織企圖於香港出入境關口及重要設施進行襲擊。（美聯社）

香港 海關、消防處、警務處等組成的跨部門反恐專責組，昨日在西九龍高鐵站及戶外公園一帶，超過300人聯合舉辦反恐演習，模擬有人持槍及向人群發動「化生輻核」襲擊。

香港01報導，跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指出，香港過去兩年多面對前所未有的本土恐怖主義威脅，例如今年七一前後發生的「孤狼式」恐襲，及早前破獲組織「光城者」的炸彈襲擊圖謀，證明香港雖然社會秩序基本重回正軌，但仍有少數極端分子死心不息，企圖隱藏暴力行為，再藉著立法會選舉、特首選舉等重要節日進行，當局會視情報調派適當部署；並且希望透過演習等不同渠道，做到「全民反恐」，確保香港安全。

據報導，梁偉基指，目前香港恐襲風險威脅維持中度，即沒有具體風險顯示香港會受襲，但仍存風險可能性。梁偉基希望透過演習，提高社會大眾對反恐的意識，以阻止悲劇發生。

本次演習地點分為室內及戶外兩部分，包括高鐵站外公園範圍一帶，並模擬有疑犯在公眾地方持槍，及向人群發動「化生輻核」襲擊情況，消防署示範處理即時大型洗消和「化生輻核」裝置程序。

梁偉基補充說，演習地點選在西九高鐵站，與未來內地通關安排無關，因應過往經驗，極端分子通常以重要公共運輸地點為行動目標；而現時高鐵站因疫情 暫停運作，故當局認為是合適時機，利用場地進行演習。