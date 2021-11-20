香港立會資審153人入閘 1人曾提「光時」過關

香港立法會選舉候選人資格審查委員會主席李家超19日表示，共有154人報名參選，1人被裁定資格無效。(中新社)

香港 立法會選舉將於下月19日舉行，政務司司長李家超今天公布，154名報名參選者中，只有1人因為在政府部門兼職而喪失參選資格，其餘人全部「入閘」參選，包括曾多次於網上貼出「光復香港 時代革命」口號的黃大仙區議員譚香文。

綜合媒體報導，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超稱，已「綜合考慮」審查完154名報名參選者的資格，否認放寬門檻。因發布「光時」口號等原因而被DQ(取消資格)的九龍城前區議員郭天立，批評當局「雙重標準」。而參選醫療衛生界的劉子進，因在政府部門兼職，喪失參選資格，是唯一被DQ的參選人。

李家超說，提名有效的153人各有不同政治理念，有建制派、非建制派及獨立人士，來自不同背景、階層和政治光譜，符合均衡參與及廣泛代表性，證明新選舉制度並非搞「清一色」。

他強調，資格審查一視同仁和公平公正，新的選舉制度有助防止「反中亂港」人士進入立法會。

他並呼籲選民踴躍投票，並重申宣傳杯葛選舉或投白票（空白選票）均屬違法，當局會嚴肅跟進。

報導指出，2019年爆發的「反送中 」運動促使北京 介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

在香港國安法實施後，泛民主派許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，餘下黨派包括民主黨和公民黨等並未派人參選，有分析說，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

在新的選舉模式及泛民缺席參選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」。

下屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。