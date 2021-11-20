我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

香港立會資審153人入閘 1人曾提「光時」過關

香港新聞組╱香港20日電
香港立法會選舉候選人資格審查委員會主席李家超19日表示，共有154人報名參選，1人被裁定資格無效。(中新社)
香港立法會選舉候選人資格審查委員會主席李家超19日表示，共有154人報名參選，1人被裁定資格無效。(中新社)

香港立法會選舉將於下月19日舉行，政務司司長李家超今天公布，154名報名參選者中，只有1人因為在政府部門兼職而喪失參選資格，其餘人全部「入閘」參選，包括曾多次於網上貼出「光復香港 時代革命」口號的黃大仙區議員譚香文。

綜合媒體報導，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超稱，已「綜合考慮」審查完154名報名參選者的資格，否認放寬門檻。因發布「光時」口號等原因而被DQ(取消資格)的九龍城前區議員郭天立，批評當局「雙重標準」。而參選醫療衛生界的劉子進，因在政府部門兼職，喪失參選資格，是唯一被DQ的參選人。

李家超說，提名有效的153人各有不同政治理念，有建制派、非建制派及獨立人士，來自不同背景、階層和政治光譜，符合均衡參與及廣泛代表性，證明新選舉制度並非搞「清一色」。

他強調，資格審查一視同仁和公平公正，新的選舉制度有助防止「反中亂港」人士進入立法會。

他並呼籲選民踴躍投票，並重申宣傳杯葛選舉或投白票（空白選票）均屬違法，當局會嚴肅跟進。

報導指出，2019年爆發的「反送中」運動促使北京介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

在香港國安法實施後，泛民主派許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，餘下黨派包括民主黨和公民黨等並未派人參選，有分析說，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

在新的選舉模式及泛民缺席參選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」。

下屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。

香港 北京 反送中

上一則

香港內地免隔離通關 港媒：提前至12月

下一則

中國去年人口出生率跌破1% 創43年新低

延伸閱讀

新浪微博赴香港掛牌 通過上市聆訊開始招股

新浪微博赴香港掛牌 通過上市聆訊開始招股
違規逗留外站 香港國泰航空3貨機機師確診新冠

違規逗留外站 香港國泰航空3貨機機師確診新冠
香港政務司長：處理假新聞 「管理」先於「立法」

香港政務司長：處理假新聞 「管理」先於「立法」
港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
華為前財務長孟晚舟搭乘官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

2021-11-13 11:37

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫