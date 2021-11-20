梅艷芳辭世18年引爆淚點 港人哭梅姐也哭香港

王丹妮主演傳記電影「梅艷芳」，成為今年票房最高及入場人次最多的香港電影。(圖：索尼提供)

香港 永遠有各種熱鬧，但一個藝人、一部電影 ，能令這個城市熱爆，還是會令人好奇。梅艷芳生前是香港「樂壇大姐大」，辭世18年了，她是以何來激發這個城市的淚點呢？

傳記電影「梅艷芳」12日上映，繼首日成為今年票房最高及入場人次最多的香港電影後，到19日午間已突破票房2000萬元(港幣，下同，約257.6萬美元)大關。2000萬票房在其他地方不算事，但在香港特別是今天的香港，已經不得了。

除了戲院票房，要說其熱爆香港，可能還得看媒體。香港傳統媒體的娛樂版，自然持續會講這部電影的故事，但有關的報導和文章早就跨出了娛樂版，好多政論時評的專欄，都在講「梅艷芳」和梅艷芳。如果去看社交媒體，更翻江倒海，早年梅艷芳的故事、各種各樣的舊照，不斷在推陳出新。

有如此的熱爆，不能不說跟淚點有關，那天專門去看這部電影，上午居然滿場，電影放完在放演職員表，全場人居然沒動，香港人出名的性子急，以前這時早就起身往外擠了。燈亮了再看看周遭，口罩遮不住個個眼圈紅紅。回來再上社交平台看，不同界別的人都在說這電影如何打動自己，忍不住淚流。

香港人這麼熱情，「梅艷芳」女主角王丹妮和導演 梁樂民亦罕有地到各大戲院謝票，王丹妮說她遇上一位坐輪椅的婆婆與老朋友入場觀賞電影，她表示有很多影迷都是三代同堂來看電影，令她很感動。

梅艷芳在演唱會披婚紗戴上嫁妝首飾為自己圓夢。(本報資料照片)

除了被觸動淚點，電影也激發香港人不同的思索，有人認為梅艷芳新熱，與集體記憶有關，今天香港凡是與集體記憶關聯的作品都有價有市。何況梅艷芳生前人稱演藝圈的「大姐大」，身後被稱為「香港女兒」。

這部電影的熱爆中不僅是感動，還有爭議。最早的爭議是女主角，大家擔心模特兒出身的王丹妮怎能演出霸氣十足的梅姐來，但很多人看了電影還是認同其表演，還有人說能演到這份上太不易了。

另一層面的爭議，傳記電影一定會波及人和事，特別是家人、友人和江湖之事，這次電影能避則避，爭議自然有，但更大的爭議是在政治層面，特別是梅姐的1989，有對電影的強烈批評，也有認定今天能拍到這個程度能面世，已經不易了。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峰認為，這部電影透出的「集體記憶和關於明星的政治想像」。他說，集體記憶是因應當下的社會需要而被建構和生產的，刻意不去談論的「常識」 會成為「顯著的缺席」。當一些事情從此不再在公共領域中被提起時，維持記憶不容易。當社會上人們都心裡有數時，磨滅一種集體記憶，也不容易。