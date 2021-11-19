港府誘殺野猪 愛護動物團體抗議

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府下達「殺豬令」後，搜捕及殺死七頭野猪，港官稱是人道作法好過外國獵殺方式。香港 愛護動物協會反對港府捕殺行動，關注團體指責餌誘捕殺手法卑鄙及血腥。

港府漁護署聯同警方，上月在黃竹坑一帶進行野豬捕捉、避孕及搬遷行動，行動中共捕獲七隻野豬，為其中四隻合適的野豬避孕及絕育後放回郊外。但其後有野猪咬傷一名警察 ，港府漁護署說，會每月發出五次「殺豬令」，利用麻醉槍捕捉目標野豬，並人道毀滅。

本周三上午，有野豬家族在黃竹坑路邊熟睡，港府部門晚上派員到場進行「捕獵行動」，據稱是以麵包引誘野豬，繼而收網圍捕，有七隻野豬中麻醉槍，遭獸醫即場以藥物注射人道毀滅。

港府行動中，有自稱野豬關注組的男子到場抗議，他越過警察封鎖線，衝向野豬群，後被員警制伏，男子向在場記者強調「反對人道毀滅野豬」。

港府漁護署助理署長陳堅峰說，署方行動目標是減少在市區出沒的野豬數量，將滋擾減少。相關野豬已經習慣走入市區覓食，每晚都會定時下山，署方利用食物去捕獲野豬，並非主動改變牠們的習性，日後會繼續採取同類型的方式。 他指海外其他國家是以獵殺方式減少野豬數量，香港以麻醉及注射藥物的方法已經算是人道。

香港野豬關注組幹事黃豪賢說，港府漁護署在港島南區深灣道以食物引誘野豬，再加以捕殺，是卑鄙及血腥的作法，完全不能接受。他同意港府應該立法阻止及教育 市民不應餵飼野豬，減少人豬衝突的風險，但當局沒有設過渡期，甚至設置陷阱捕殺野豬，質疑政府一方面教導市民愛惜動物，自身行為卻背道而馳。

香港愛護動物協會反對捕殺野豬，協會強調，在任何情況下野生動物管理都應該先採取非致命性方式。