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反送中餘波 童裝「黃店」Chickeeduck撤港

香港新聞組╱香港19日電
香港童裝店Chickeeduck宣布撤離香港市場。(路透資料照片)
香港童裝店Chickeeduck宣布撤離香港市場。(路透資料照片)

曾經在店內擺放「香港民主女神像」、公開支持「反送中」運動的香港童裝店Chickeeduck，宣布明年下半年撤出香港市場，原因是員工及老闆家人被跟蹤及抹黑，而合作廠商也受到滋擾。

Chickeeduck是香港知名品牌，前年「反送中」期間，老闆周小龍公開且高調支持「反送中」，並在店內擺放香港民主女神像及與運動相關的標記道具，被視為支持運動的「黃店」。

港媒報導，Chickeeduck行政總裁周小龍說，同事及家人被跟蹤及抹黑，而一直沿用的中國衣服生產商也停止合作，近期開始合作的印尼廠商也受到滋擾，因此決定明年下半年將撤出香港服裝實體店。他表示，會把天后分店轉型為小型博物館，而網路商店則會繼續經營。

Chickeeduck新聞稿表示，經營上持續遭受「惡勢力」打擾，包括多間沿用已久的內地生產廠商被施予壓力，引起內地派出所到工場阻止廠方為公司生產，而海外生產商亦被惡勢力發放有關公司的偏頗資訊；多間本地門市相繼不獲續租及要求提早完約；公司被惡意舉報，先後驚動政府部門；公司租鋪受阻；同事被跟蹤及抹黑，每月接獲數百計惡意電話等。

報導說，Chickeeduck位於荃灣愉景新城及屯門市廣場等地的分店去年曾擺放「香港民主女神雕像」，其後被商場向法院提出聲請，要求移除相關物品。近日，Chickeeduck又在港島天后分店外街擺放了諾貝爾和平獎得主、已故大陸異議人士劉曉波的銅像，但很快遭人投訴，指擺放銅像涉嫌違法，引來警方及相關部門跟進調查。

香港 反送中 諾貝爾

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