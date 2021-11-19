300分店→全面收攤 老牌甜品許留山走入歷史

「許留山」在香港最後一家店面將在11月底收攤。(取材自微博)

香港 知名連鎖甜品店「許留山」在香港最後一家門市，位於油塘大本營商場的分店將在11月底結束營業，也代表這一個經營超過60年、鼎盛時期擁有超過300間分店的香港飲食品牌，正式走入歷史。

香港01報導，許留山全線收攤消息傳出後，有不少港人特意前往「回憶紀念」，門口曾多次出現人龍排隊購買，店內亦滿座，有食客表明知悉店鋪將收攤因而特地去「打卡」，「食回憶」。有員工表示昨天忙到人仰馬翻，芒果系列飲品依然最受歡迎，其他如港式西米系列及蘆薈、椰果等配料也都一早售罄。

綜合港媒報導，許留山創立於1960年代，創辦人許慈玉，以他父親「許留山」之名，在香港元朗推車賣涼茶、龜苓膏起家；之後賺了錢、開了店，兼賣甜品、冰品。1990年代，以一系列芒果甜品，廣受歡迎，後來也相繼在各國展店，成為香港知名國際的飲食品牌之一。

許留山鼎盛時期，在香港、中國 大陸、馬來西亞及台灣 等多國有超過300間分店，不過由於過度擴張，加上香港動盪及新冠肺炎影響，讓許留山陷入債務危機，今年初更被香港法院下令清盤（解散）。許留山走過一甲子歲月，但最後以「清盤」收場，令人感到不勝唏噓。

有00後大學生表示，從網上知道消息，昨日特意前去「食回憶」，稱自己喜歡許留山的芒果系列甜品，粒粒芒果口感強，可配上其他小食，套餐價格便宜。又憶小學時，許留山有午餐供應，有瑞士雞翼、咖喱飯；現在明顯以便利飲品為主，認為後期主打遊客生意，餐單口味都因此改變，而現在終需結業亦無可避免。

另有住在港島的中學生特地放學後去一嘗最後的芒果滋味。還有年紀較大的市民帶著許留山馳名的龜苓膏禮卷前往，惟油塘分店已無龜苓膏供應。

報導稱，許留山2008年易手給馬來西亞企業，再於2015年被內地企業煌天國際收購，一度傳出有意上市，但後來再無進展。