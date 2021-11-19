加強接種 40萬港人可打第3針

港府18日公布，港人若接種完兩劑科興新冠疫苗滿六個月，不論是否屬於優先組別，均可預約第三針。（中通社）

港府昨日宣布擴大第三劑新冠疫苗 接種，除符合資格的優先群組外，近40萬名完成接種兩劑科興疫苗逾半年的市民，下周二起開打第三針。專家指隨著天氣轉涼，病毒活躍率提高，呼籲市民盡早接種第三針。

文匯報報導，市民不論是否屬於早前公布的優先群組，只要已接種兩劑科興疫苗滿半年，就合資格打第三針，根據數據，擴大施打後將多40萬港人符合資格。

不過，首兩針選擇復必泰疫苗的市民若非優先群組（即長者、醫護人員、長期病患者，或工作環境有較高暴露風險等），暫時未合資格打第三針。全港180多萬名優先群組，至今約有6萬人已打第三針。

社區疫苗接種中心表示，已調配十多名護士協助打針，以應付上升的需求量。一名早前已完成接種兩劑科興疫苗的市民表示，現階段不急於打第三針，他說：「希望政府屆時能提供更多資訊，例如繼續打科興的話，日後是否又要打第四針？」

香港 大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，歐美數據顯示，約六成接種復必泰疫苗人士的抗體水平在針後3個月仍然達標，惟接種科興疫苗者的抗體水平下滑速度較快，故認同特區政府先讓完成兩劑科興疫苗的人士打第三針。