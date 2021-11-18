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香港政務司長：處理假新聞 「管理」先於「立法」

香港新聞組／香港18日電
有關處理假新聞問題，香港政務司司長李家超說，港府會先進行法律研究，再按照香港具體情況訂定處理措施。（中通社）
有關處理假新聞問題，香港政務司司長李家超說，港府會先進行法律研究，再按照香港具體情況訂定處理措施。（中通社）

香港當局正研究如何處理假新聞問題，據報導，政務司司長李家超說，港府會先進行法律研究，再按照香港具體情況訂定處理措施。

官方香港電台昨天報導，李家超接受該台節目訪問時說，他個人認為，以管理方式處理假新聞會是優先考慮，因為大家比較關注平衡問題。

他指出，有些國家的做法是，一旦發現虛假訊息對社會造成破壞，便會要求移除，但同時給予申辯機會；也有些做法是要求訊息發布者作出聲明，例如有關訊息未經求證及查證等。也有些國家禁止在選舉前散發與選舉有關的訊息。

他說，當局尚未決定採用何種處理方法，但會按照具體情況作出選擇，也會諮詢意見。

李家超並認為，業界應該訂定一套自律、有公信力的守則，令從業員更專業化及達到社會期望。他強調，自由不等於任意妄為，而在法律之下，自由也愈有空間，否則便會出現弱肉強食的情況。

前年香港爆發「反送中」運動，一些支持者不斷在網上散發示威和衝突的消息，當中不少是傳言，比如有人留言指8月31日在太子地鐵站的衝突中「警員殺害多人」，結果促使更多人上街示威。

「反送中」之後，當局及建制派認為有必要立法禁止假新聞或訊息，以免帶來負面效應。

對於當局建議立法禁止假新聞，香港外國記者會月初公布的一項調查發現，受訪的99名海外及本地新聞工作者中，75.8%表示「十分擔心」，15.1%反映「有點擔心」，6.1%說「不知情」，另有3%表示「不擔心」。

香港 反送中 地鐵站

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