香港檢疫零容忍 高盛CEO：對留住人才形成挑戰

高盛執行長蘇德巍預計香港和中國的旅行限制不會很快鬆綁，這對該公司在港員工構成挑戰。 （路透資料照片）

高盛(Goldman Sachs)集團執行長（CEO）蘇德巍(David Solomon)昨天表示，他預計香港 和中國 不會很快放鬆嚴格的旅行限制，而這已對該公司在港員工構成挑戰。

路透報導，蘇德巍在新加坡 舉行的彭博創新經濟論壇(Bloomberg New Economy Forum)上說：「我認為存在一些挑戰，中國、香港現在對新冠肺炎採取『零容忍』方式，因此它們相對封閉。」

蘇德巍說，本次造訪新加坡是他自2020年2月以來首次訪問亞洲，他過去通常每年會訪問該地區四至五次。他並說，「我還沒有去香港或中國大陸，也預期會有很長一段時間不能去。」

香港要求來自世界各地的遊客在入境後，於旅館隔離長達三周，是全球最嚴格的新型冠狀病毒疾病檢疫規定之一。

蘇德巍說，高盛在香港和中國大陸的許多員工都持有其他國家的護照，在出境或回國方面受到旅行限制，這對留住人才造成挑戰。

此外，據彭博報導，摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)先前也曾表示，他認為香港嚴格的疫情規定使該公司難以留住在港員工。

商業遊說團體已敦促港府放寬嚴格的檢疫要求，指稱這些規定正在削弱香港作為國際金融中心的地位。