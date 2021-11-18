香港檢疫嚴 國泰、FedEx機組人員擬外地換班

國泰考慮將部分機組人員搬離香港基地，從而安排機師在外地換班。（路透資料照片)

上周有三名免檢疫的國泰貨機機師感染變種新冠病毒返港，國泰因此被港府要求收緊防疫 。港媒報導，國泰正考慮將部分機組人員搬離香港 基地，從而安排從香港出外執勤的機師，在外地換班，繼續執勤，為期兩至四個月，逗留香港期間則以「閉環式」運作，不進入香港社區。同時，美國聯邦快遞（FedEx）決定關閉香港機組人員基地。

FedEx因應香港檢疫安排，決定關閉香港的機組人員基地，並遷移有關機組人員，稱香港業務會如常運作。(路透)

港府正與國泰商討延長執勤機師回港的檢疫安排，意味貨機機師返港進入社區前須進行14天檢疫。香港物流協會會長袁美儀稱，如真的要求機組人員入境後隔離14天，可動用員工更少，物流成本會大增，機師都未必願飛到港，「真的很擔心，走了生意就難以回頭」。且聖誕是物流旺季，加上物流行業人手問題，料空運成本最少升三成。

另據明報報導，為盡快堵塞防疫漏洞，國泰除已要求機組人員從外地抵港首三天須留家、每日最多只能外出兩小時買食物等，國泰積極研究各方案，並正在諮詢機師參加「短暫延長執勤模式」的意願。機師執勤由香港出發的航班後，須執勤由外地出發的一系列航班，為期兩至四個月。

有學者分析香港航空業正處兩難，為與內地商議通關，防疫要「零容忍」，但其他國家轉向與病毒「共存」，航空公司和乘客或轉至其他地區。

另外，南華早報昨引述首席飛行員Robin Sebasco稱，由於全球商業環境不斷改變，，因應香港將加強對機組人員檢疫要求，FedEx沒足夠人手應對「閉環式」運作，故決定關閉香港基地，並遷移機組人員，但FedEx將安排加州 奧克蘭團隊接手香港航班，香港業務會如常維持，並繼續拓展香港市場。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，相信北半球其他地方會爆疫，各地返港機師獲豁免檢疫可致確診個案進入社區，料未來三個月陸續有來。他建議提早讓機師打第三針以減感染。

袁美儀指國泰「以香港為家」，面對苛刻檢疫只能把成本轉移至顧客。她稱國泰有就「短暫延長執勤模式」諮詢她意見，她個人覺得計畫「有少少荒謬」，明白國泰用盡辦法，但計畫要求員工久久不能回家，「這個是否真的人道？」她建議機師應可在家檢疫，但須嚴守指引，並應設健康碼追蹤、設手帶防離開檢疫範圍。