香港失業率降至4.3% 明年估加薪3.2% 有酒樓雙工請人

香港失業率持續改善，最新8至10月一季失業率再跌0.2個百分點至4.3%。（中通社資料照片）

香港 失業率進一步改善，統計處16日公布8月至10月失業率再跌0.2個百分點至4.3%，餐飲業下跌0.8個百分點至7.7%，仍高於整體水平。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，年尾至明年初婚宴及公司宴會預訂近爆滿，大小餐廳都要「搶人」，令人手緊張。此外，機構預計明年經濟復甦將更高水平，預料薪酬將提高3.2%。

明報報導，統計處昨公布，經季節性調整的失業率由7至9月的4.5%下跌至8至10月的4.3%；就業 不足率由2.1%跌至1.9%。失業人數較上次公布的減少約8800，跌至17.18萬人。大多數主要行業的失業率及就業不足率均下跌，較明顯的是樓房裝飾、修葺及保養業，跌1.4個百分點至8.8%；餐飲服務活動業跌0.8個百分點至7.7%；藝術、娛樂及康樂活動更跌2.3個百分點至4.5%。有學者預期今年底失業率會跌至4%，但若未能大規模通關，失業率下跌將出現瓶頸。

此外，報導稱，人力資源管理顧問機構ECA International昨天公布最新的「薪酬趨勢調查報告」結果，表示2021年，香港僱員的平均薪酬增長為2.5%，略高於企業在去年調查報告中預測的2.1%。儘管如此，企業預計2022年經濟復甦將達致更高水平，預料薪酬將提高3.2%，惟香港加薪幅度略遜於鄰近國家及地區。考慮到明年的預期通脹因素（2.1%），預計2022年撇除通脹率後，香港僱員的實際薪酬增長將為1.1%，接近今年實際薪酬增長0.6%的兩倍。

另據香港01報導，8月至10月期間，餐飲業失業率及就業不足率均見下跌，其中就業不足率跌0.9百分點至2.1%。不過餐飲業認為，數據未能反映實際情況。黃家和表示，因最近疫情 放緩，加上D類食肆宴會人數上限放寬至240人，酒店及酒樓等宴客數目大增，大小食肆都缺人，出現高薪搶人。

另有中式酒樓業人士透露，在周末周日旺場日子，要出至時薪80至100港元（約10.2至12.8美元）請散工，較以往高4成，他更聽聞有酒店更以時薪過百元請「炒散」樓面，增幅達一倍。然而香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，現時僅部分工種出現「搶人」情況，包括搭棚及水喉，然而整體就業仍未復甦，尤其年紀較大的工人影響更甚。