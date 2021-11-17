拒返港隔離 美商會會長辭職 籲港府放寬防疫限制

香港美國商會美國商會主席早泰娜宣布辭職，但會留任至新會長上場。(中新社資料照片)

人在美國 的美國商會會長早泰娜（Tara Joseph），稱因無法在回港必須接受隔離21天同時，要呼籲港府放寬防疫限制，因此決定辭職，她會留任至新會長出任。

香港 01引述路透報導，早泰娜16日表示，根據現在的回港檢疫政策，她從屬高風險的美國返港，便要在檢疫酒店隔離21天。「我的本性不是在提倡某些事時，然後像小丑一樣開始隔離。」她揶揄說：「香港進入新常態太快了，可以籲請不介意這個新常態並看到機遇的人。美國企業在未來幾年有很多事情要做，但相信香港仍然富有潛力。」

早泰娜曾任路透記者，她代表美國商會多次促請港府放寬赴港檢疫規定。她表示會將繼續出任會長最多半年，以便商會物色到繼任人。

另據文匯報報導，為有效分隔來自不同風險地區的旅客，推動和內地盡快通關，衛生署16日公布，將於香港國際機場 T1衛星客運廊內，設置二號臨時樣本採集中心，18日啟用。二號中心會處理由內地經機場抵港的旅客，而現有的T1中場客運廊一號臨時樣本採集中心，就會處理由台灣及海外地區抵港的旅客。

現時所有從機場入境人士，抵港後必須由專人採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並在機場的採樣中心等候檢測結果，完成後才可以辦理入境手續。衛生署發言人表示，政府決心保障市民健康，同時為日後恢復與內地通關或跨境出行，創造有利條件，各項「外防輸入、內防擴散」的抗疫措施都不能鬆懈。