我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

中共第3份歷史決議 指港局勢一度嚴峻

香港新聞組／香港17日電
中共第三份歷史決議的全文公布，文中提及香港「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。(本報資料照片)
中共第三份歷史決議的全文公布，文中提及香港「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。(本報資料照片)

中共第三份歷史決議的全文16日公布，其中在第四部分《開創中國特色社會主義新時代》中的12節「在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上」中提及香港、澳門及台灣，篇幅約1000多字，文中提及香港「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。

香港01報導，黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針，堅持和完善『一國兩制』制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』。」

中共19屆六中全會早前閉幕，通過了第三份「歷史決議」文件，當中提到「受各種內外複雜因素影響，『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面」，而黨中央作出健全中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，寫入「歷史決議」代表中央重視「一國兩制」和香港問題，今後中央在「一國兩制」將繼續扮演關鍵角色。

劉兆佳認為，自從2017年「19大」大篇幅涉及香港論述後，「一國兩制」已成為中共中央的重要治理方略，令「一國兩制」成功實踐是中共治國理政的重要環節。

劉兆佳說，修例風波以來中央果斷出手，行使全面管治權，完善選舉制度、落實「愛國者治港」，加強特區政府治理水平，又從教育着手推行思想教育，以及協助特區政府化解深層次矛盾，又協助特區政府融入國家發展大局，種種措施將香港重新納入正軌，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，一系列「標本兼治」的手段確保「一國兩制」在香港能行穩致遠。

從寫入文件的內容來看，劉兆佳指中央認為擺平外部勢力與本地勢力聯手的顏色革命，是中共的重要舉措，而寫入第三份政治決議，亦意味中央在「一國兩制」扮演制定者和捍衛者關鍵角色，將會是中央長期實施的對港政策，確保全面準確貫徹「一國兩制」。他說，這凸顯了「一國兩制」和香港問題對中共的重要性，凸顯了中國特色社會主義在香港落實的重要性，同時警告外國勢力無插手干預香港事務的餘地。

香港 中共 中國

上一則

微信號「葉檀財經」廣告違法 被罰16萬

下一則

挽救恒大 許家印半年變賣70億元私產

延伸閱讀

超越日本 港人全球最長壽 男女平均預期壽命82.9、88歲

超越日本 港人全球最長壽 男女平均預期壽命82.9、88歲
拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題
港府拒英媒記者延簽惹議 林鄭月娥：我申請美簽也被拒

港府拒英媒記者延簽惹議 林鄭月娥：我申請美簽也被拒
以地區論 香港人全球最長壽

以地區論 香港人全球最長壽

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡