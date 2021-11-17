中共第3份歷史決議 指港局勢一度嚴峻

中共第三份歷史決議的全文公布，文中提及香港「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。(本報資料照片)

中共 第三份歷史決議的全文16日公布，其中在第四部分《開創中國 特色社會主義新時代》中的12節「在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上」中提及香港 、澳門及台灣，篇幅約1000多字，文中提及香港「『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。

香港01報導，黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針，堅持和完善『一國兩制』制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』。」

中共19屆六中全會早前閉幕，通過了第三份「歷史決議」文件，當中提到「受各種內外複雜因素影響，『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面」，而黨中央作出健全中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，寫入「歷史決議」代表中央重視「一國兩制」和香港問題，今後中央在「一國兩制」將繼續扮演關鍵角色。

劉兆佳認為，自從2017年「19大」大篇幅涉及香港論述後，「一國兩制」已成為中共中央的重要治理方略，令「一國兩制」成功實踐是中共治國理政的重要環節。

劉兆佳說，修例風波以來中央果斷出手，行使全面管治權，完善選舉制度、落實「愛國者治港」，加強特區政府治理水平，又從教育着手推行思想教育，以及協助特區政府化解深層次矛盾，又協助特區政府融入國家發展大局，種種措施將香港重新納入正軌，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，一系列「標本兼治」的手段確保「一國兩制」在香港能行穩致遠。

從寫入文件的內容來看，劉兆佳指中央認為擺平外部勢力與本地勢力聯手的顏色革命，是中共的重要舉措，而寫入第三份政治決議，亦意味中央在「一國兩制」扮演制定者和捍衛者關鍵角色，將會是中央長期實施的對港政策，確保全面準確貫徹「一國兩制」。他說，這凸顯了「一國兩制」和香港問題對中共的重要性，凸顯了中國特色社會主義在香港落實的重要性，同時警告外國勢力無插手干預香港事務的餘地。