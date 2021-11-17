澳門撒248.7億美元 明年續派1240美元現金

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

澳門 特首賀一誠昨發表年度「施政報告」，最受矚目的內容是明年繼續向澳門永久居民發現金1萬元（澳門幣，下同，約1242美元），向非永久居民發現金6000元。

賀一誠昨到澳門立法會發表其任上第三份施政報告，稱將會延續惠民措施，包括明年度現金分享繼續實施，維持一直以來的派發金額，還繼續向澳門永久居民發放600澳門元醫療券。

賀一誠這份施政報告的惠民措施，預料總額超過2004億元（約248.7億美元）。 賀一誠稱今年澳門經濟較去年有所復甦，呈現曙光，全年本地生產總值有望錄得雙位數增長，澳門整體經濟在波動中恢復、在調整中向穩，社會大局保持和諧穩定。

在應對新冠疫情 方面，賀一誠認為澳門明年要切實做好常態化的防疫 工作，堅守「外防輸入、內防反彈」的策略，認真檢討並堵塞漏洞。澳門當局亦會研究增建大型醫療隔離設施，並引入新的治療藥物，以及儲備充足口罩等防疫物資，同時進一步改善精準防控和全民檢測等預案。

他還說，在嚴格做好疫情防控，以及推進新冠疫苗接種率後，澳門有望放寬旅遊限制，為恢復與大陸、香港及其他地區人員正常流動，創設必要的條件，令旅遊業和整體經濟逐步復甦。