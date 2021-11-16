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香港社會幸福指標 享政治權利最低分 人身安全最高分

香港新聞組／香港16日電
香港「社會幸福指標」最高分是「人身安全」指標。（中新社資料照片）
香港「社會幸福指標」最高分是「人身安全」指標。（中新社資料照片）

香港民意研究計畫15日公布全新的「社會幸福指標」定期調查結果，發現十個指標當中，以10分為滿分，有七個均「不合格」，錄得低於5分，反映市民的評價偏向負面。其中「享有政治權利」的指標最低分，只有3.8分；而最高分是「人身安全」指標，獲評6.06分。但分析指，調查反映出「人身安全」未必代表「安居」，享有個人自由並非有政治權利。

香港01報導，民研計畫於10月底至11月初，以電話隨機抽樣訪問，成功訪問1004名港人，就十項「社會幸福指標」。以0至10分評價，結果顯示只有三個範疇「合格」，分別是「人身安全」（6.06分）、「享有個人自由」（5.56分）及「有合適就業機會」（5.51分）範疇。

其餘七個指標分數均錄得低於5分，反映市民的評價偏向負面。當中5項指標介乎4.2分至4.85分，包括「免於恐懼」、「弱勢社群得到保障」、「兒童快樂成長」、「司法程序公正」，「安居」。另外2項指標只有3.97分和3.8分，反映香港人並非生活無憂無慮，亦缺失頗多政治權利。

此外，民意研究計畫於10月18日至25日期間，以電郵訪問近6000位港人，有95%市民認為現時限聚令太緊，最新「限聚指數」為17.6。

香港資深社會工作者鍾威麟分析，看最高分與最低分的指標，即使市民感到有「人身安全」、「享有個人自由」及「有合適就業機會」，但不表示感到生活無憂無慮以及安居。他直言，社會應該深思是否有人身安全就代表可以「安居」等，「安居指居住的情況，別說買樓，港人想租個地方都不容易，劏房這種居住環境為何仍存在於社會，這些都值得關注。」

鍾威麟表示，他覺得市民對於「免於恐懼」、「司法公正」指標評價負面與「國安法」有關，認為「國安法」很不清晰，範圍很闊，質疑是否市民什麼都不可以做，也沒有定出一個清晰的「紅線」。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華強調，在法治社會只有法律是唯一的紅線，不應該問「紅線在哪」，「現在最大的問題就是紅線處處，禁區多多」。

他認為，整個評分平均數皆偏低，顯示整個社會的氣氛相當不好，「任憑政府如何講，『大灣區大把經驗，由亂轉治，會安定很多』等等，但看看這些指標、評分，整個社會觀感相當低迷。這是不容否認的。」

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