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國泰機組返香港前3天 每天只可外出2小時

香港新聞組／香港16日電
因應疫情，國泰航空針對機組人員公布新規定。（中新社資料照片）
因應疫情，國泰航空針對機組人員公布新規定。（中新社資料照片）

國泰航空一周內接連有三名貨機機師返港後豁免檢疫期間在家確診，多名專家建議機組人員返港須隔離七天。國泰昨晚公布，17日起機組人員抵港首三天須待在家裡，每天最多只能外出兩小時作必要活動，包括購買食物、個人運動及接受強制檢測，另要記錄個人行蹤。

香港01報導，國泰航空進一步收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首天至第三天，將會獲安排「加強版醫學監察」，每日只准最多離家兩小時，且僅限指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察後，指引亦提醒員工應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求，相關措施於17日生效。

國泰要求在外站員工必須時刻嚴格遵守隔離規定：直接往返航機及出入境大堂，不要光顧免稅店或特賣場等；一同乘搭公司安排的交通工具往返酒店；往返機場期間須全程配戴面罩；在外站期間須留在酒店房間自我隔離；必須在酒店房間內進食。

國泰內部向員工發出最新工作防疫指引，適用人士包括曾在外站逗留(但不包括中國內地)、但獲豁免檢疫、僅需於機場接受「檢測待行」的機組人員。

抵港第4天至第7天的醫學監察期間，機組人員需符合相關檢測要求。國泰表明，有關人士仍需每日進行快速測試，亦要避免不必要的社交接觸；完成醫學監察後、即抵港第8天至第14天，員工指引提醒，須按指示完成相關的檢測要求。

另據文匯報報導，香港新冠疫苗顧問專家委員會昨日開會後，建議港府將科興疫苗的最低可接種年齡由18歲降低至3歲。委員會於會議上審視了科興提交的臨床研究數據及在內地收集的現實世界安全數據等相關資料，認同科興疫苗在3歲至17歲不同人種的兒童中均具有良好的安全性，且會較成年人產生較高的免疫原性反應。

檢測 疫苗 香港

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