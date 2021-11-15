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港男賣虛擬幣遭打斷手腳勒贖385萬美元 警逮7匪

香港新聞組／香港15日電
一名39歲男子於牛頭角區一工業大廈交收虛擬貨幣期間，疑被綁架勒贖3000萬港元。圖為事主被禁錮的鐵皮屋。（中通社）
一名39歲男子於牛頭角區一工業大廈交收虛擬貨幣期間，疑被綁架勒贖3000萬港元。圖為事主被禁錮的鐵皮屋。（中通社）

虛擬貨幣近月再掀炒風，有匪徒趁機綁架勒索相約面交者，更施酷刑「毆跛」其手腳及非法禁錮，案情駭人聽聞。受害人6日相約偽裝成買家的綁匪，交易約值400萬元（港幣，下同，約51.3萬美元）的泰特幣（USDT），其間疑犯藉詞將事主帶往九龍灣一工業大廈單位交收，埋伏在單位內的綁匪以暴力迫使事主交出手機、網上銀行戶口及虛擬貨幣交易平台密碼，再綁架勒索3000萬元（約385萬美元）。事件中受害人慘遭禁錮七日，警方共拘捕七名疑犯。

大公報報導，被捕疑犯為六男一女，年齡介乎25至32歲，均有同一黑幫背景，分別報稱無業及從事飲食、運輸、汽車美容業。警方以綁架及串謀綁架罪將他們拘捕，另正追緝至少七至八名在逃主腦及涉案者。

西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫交代案情時表示，警方10日接報，經深入情報分析及調查後，鎖定受害人被禁錮在大埔南坑村一間鐵皮屋內，12日晚突見事主從閣樓的狹窄窗口逃出，即上前營救，並即場拘捕兩名綁匪。鍾雅倫說，涉案綁匪不單對事主拳打腳踢，更使用鐵槌等工具施襲，導致受害人手腳多處骨折，身體受到嚴重傷害，形容綁匪的行為「兇殘」。

一名39歲男子於牛頭角區一工業大廈交收虛擬貨幣期間，疑被綁架勒贖3000萬港元，...
一名39歲男子於牛頭角區一工業大廈交收虛擬貨幣期間，疑被綁架勒贖3000萬港元，警方14日拘捕涉案的6男1女。圖為警方檢獲包括鐵錘、小刀等證物。（中通社）

據悉，39歲的受害人為全職虛擬貨幣投資者，目前正在留醫，無性命危險，其家人並未向綁匪交付任何贖金。

至於事主的虛擬貨幣交易平台帳戶則因曾交出密碼，致未能登入，暫未知具體損失情況，有可能戶口內的2000萬元已被全數轉走。

另據明報報導，泰特幣2014年推出，是全球第四大虛擬貨幣，有別部分用於炒賣、價格大幅波動的虛擬貨幣，泰特幣屬於穩定幣（stablecoin），發行商聲稱泰特幣與美元掛鉤，一泰特幣值一美元，泰特幣主要供虛擬貨幣持有人轉換避險。

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