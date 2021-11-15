香港民主派初選案又延審？ 33人未審已囚近1年

香港民主派初選案，47人被落案起訴至今未審訊，33名被告還押已逾9個月。圖為戴耀廷之前被押解出庭資料照片。（中通社）

47名香港 民主派人士被指組織或參與民主派初選，律政司自今年2月底落案起訴，至今仍未審訊，33名被告還押至今，被外界質疑做法是「未審被判」。律政司申請將案件押後至明年2月7日再提訊，有被告家屬直斥：「所有程序根本亂來」，又說：「只係更加確定成件事係『政治迫害』，要剿滅所有本土派及民主派聲音，而非政府口中的依法辦事」。

香港01報導，47名民主派人士2月28日被落案控告「串謀顛覆國家政權」罪，案件至今仍未開審，僅民主黨 黃碧雲、民協施德來及何啟明、陳志全等14名被告獲准保釋，其餘33名被告還押至今已逾9個月，部分人因其他案件正服刑或還押。案件原於本月29日在西九龍裁判法院再提訊。

據了解，律政司早前去信法庭，以需時翻譯逾萬頁文件及口供為由，向法院申請將案件押後至明年2月7日再提訊。有被告家屬表示，若最終法庭批准律師司申請，意味多名未有因其他案件服刑的被告將「未審先囚」近一年。

初選案被還押的戴耀廷、區諾軒、黃之鋒、胡志偉、梁國雄等人，正就其他案件服刑。

另據明報報導，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德今年3月批准控方申請將案件押至5月31日提訊，當日控方申請將案件轉介高院，押後至7月8日進行提訊日程序。蘇惠德7月8日再批准控方申請將案件押後至9月23日。蘇惠德其後放病假，本案9月23日再提訊，處理交付高等法院程序，改由國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉處理，羅德泉批准押後至11月29日再訊。

據報導，初選案被告劉頴匡的女友黃于喬批評律政司申請押後案件做法「不公道」，不滿現時是「任他們玩，是政治操作及政治迫害」。她質疑為何花近一年仍未能準備好相關文件，斥情况荒謬。

報導稱，立法會前議員邵家臻昨午到赤柱監獄 探望初選案被告尹兆堅，對控方申請押後初選案提訊，邵家臻在臉書稱尹兆堅「心裡預咗（早有預感）」，尹更用「心如止水」四字總結，「因為這不只是一次，他覺得我冇期望就冇失望，現在政府做事不怕羞，不單止失信於被告，更失信於法庭」。