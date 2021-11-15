港童每4人就有1貧童 10年新高 8成每周照顧家庭10小時

香港社區組織協會早前進行調查，發現逾八成貧窮兒童需做家務、照顧家庭，每星期照顧家庭的時間平均為10小時。（取材自香港電台）

香港 貧家孩子被迫當家，苦況有誰憐？香港有近27.5萬貧窮兒童，香港社區組織協會調查顯示，超過八成貧窮兒童每周照顧家庭10小時，近一成人需幫忙賣紙皮。

大公報報導，有13歲女孩每日要花兩至三小時做家務，小小年紀已經為患有糖尿病 的父親打針超過兩年；亦有10歲的女孩要每日照顧患病的母親，餵水餵飯外也要協助洗澡。未成年照顧者分身不暇，欠充足休息，自身學業及社交皆受嚴重影響。

扶貧委員會日前公布2020年香港貧窮情況報告，在包括綜援等選定項目政策介入前，香港貧窮兒童人口有近27萬5000人，兒童貧窮率達27%，按年上升5.1%，並創下近10年新高，每4名兒童中便有1人生活在貧窮境況中。其中不少兒童為分擔家庭負擔，除做家務外，還需照顧患病或年幼的家人，成為「未成年家庭照顧者」。

社區組織協會於去年6月至今年9月訪問了201位兒童，當中80.6%需要做家務或照顧家人，平均年齡在10歲左右，大部分就讀小學，每星期要平均花10小時照顧家庭事務，更有8.5%受訪兒童需參與賣紙皮，而23.2%人會因家務感到疲累，17.7%稱有很大壓力。

13歲的Sherry讀小六，做保安的母親每日需工作 12小時，父親患糖尿病十幾年需每日打針，但因視力問題，打針的任務只能靠年幼的Sherry完成，「一開始不會打，也不知道有沒有打進去，現在打了兩年多已經習慣。」每日要花兩至三小時做家務及照顧家人，Sherry雖學習成績穩定，仍希望能有更多時間溫書，「我平時喜歡做些實驗，希望大個可以做醫生。」

17歲的阿雯除每日做家務的兩個小時外，有時還需去幼稚園接送六歲的弟弟並輔導功課。中四的學業讓她常感到疲累，照顧家庭的重任更讓她很少出門社交。

參與家庭事務雖有助於培養兒童對家庭的責任感，但調查顯示過重的負擔已阻礙其專注學業、參與其他社交活動和影響身心健康，且有超過六成的貧窮兒童和家庭未曾主動尋求支援服務。

社協認為，未成年家庭照顧者在香港或占一定人口，有他們獨特的服務需要，港府應為他們設立專項評估機制，適時服務轉介和資源配對，並設立相關支援服務中心，保障兒童得到妥善照顧。