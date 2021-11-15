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香港確診國泰機師住樓0確診 48人未強檢挨罰

香港新聞組／香港15日電
香港大角咀凱帆軒1、2及3座14日早港府相關部門完成強檢行動，截至凌晨1時，約1400名居民接受檢測，沒有發現確診個案。（中通社）
香港大角咀凱帆軒1、2及3座14日早港府相關部門完成強檢行動，截至凌晨1時，約1400名居民接受檢測，沒有發現確診個案。（中通社）

前日初步確診的國泰航空53歲男貨機機師，已證實感染新冠病毒，為昨日唯一的一宗確診個案，並列為輸入病例。而該名機師居住的大角咀海帆道凱帆軒1座，前晚封圍行動至昨早結束，上址約1400名居民接受強制檢測，當中未有發現確診個案。

文匯報報導，相關執法行動於昨上午約11時15分完成，港府共檢查約560名受檢人士的檢測報告，發現48人未有強制檢測，已向他們處定額罰款5000港元（約641.6美元）及／或發出強制檢測令。

確診機師離港往德國前的潛伏期內，曾先後到深水埗公園游泳池、梅窩中心食肆「中國熊」、大角咀酒吧「Corner Stop Bar」及奧海城一期「和民」居食屋，而他7日返抵香港後回凱帆軒1座，只在11日下午到荔枝角公園體育館社區檢疫中心採樣，結果呈陽性並帶有L452R變異病毒株。

港府前晚7時30分封圍凱帆軒1座、2座及3座進行強制檢制，至昨日凌晨1時約1400名居民已強檢，未發現確診個案。

港府亦派員到訪約880戶，希望沒有應門的約140戶居民盡快聯絡港府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。港府昨早約7時完成強檢行動後，隨即執法，確認所有人已接受檢測。

香港過往有獲豁免檢疫人士違反家居自我隔離規定，要被送往檢疫中心外，有更多人違反強制檢疫令擅自進入社區，去年至今已有199人因而被定罪，但不少只獲輕判社會服務令，或判監但獲緩刑。有專家認為港府的宣傳教育不足，應加強宣傳讓檢疫人士清楚違例的後果，若情況未有改善，便須加強執法及加重判罰，以收阻嚇之用。

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