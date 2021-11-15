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香港防疫 機場15日起一場兩制 分隔內地、國際旅客

香港特派員李春／香港15日電
香港機場15日起一場兩制，分為兩區。（中通社）
香港機場15日起一場兩制，分為兩區。（中通社）

香港機場15日起一場兩制、分為兩區，即分成兩個指定區域，其中「綠區」是處理內地航班，「橙區」則處理國際航班。

香港機場管理局說，15日凌晨5時開始，在機場一號客運大樓禁區內的抵港層及離港層，分為來往內地及來往內地以外地區兩個區域，以分隔相關旅客及員工；各服務承辦商亦須成立專責團隊分開工作。

香港機管局10日發布通報中說，為加強機場的公眾健康與安全預防措施，列明在當值期間，「橙區」人員不得進入「綠區」，而「綠區」的職員則避免進入另一區。而若機組人員等轉機或過境，都必須留在指定等候區。

此前港府將與內地通關定為頭等大事，香港此前已採取多項措施，以滿足內地方面的收緊防疫要求。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港當務之急是要再收緊豁免檢疫安排，他認為機組人員應在酒店檢疫7天，取代現時的自我觀察安排，以達到通關要求。

香港新聞組／香港15日電

明報報導，香港昨增一宗新冠病毒輸入個案，另少於10宗初步確診。新增輸入確診涉前日公布的國泰貨機機師，帶有L452R變異病毒株。衛生署更新資料顯示，機師已接種三劑復必泰疫苗，第三針為抵港後四天接種。此外，一名由南非抵港的36歲男子在檢疫期間初步確診，帶有N501Y變異病毒株，他已接種兩針復必泰（輝瑞BNT），其居住的青衣藍澄灣5座納入強制檢測。

另據文匯報報導，香港相繼有獲豁免隔離檢疫的國泰貨機機師由德國回港後確診，港府日前要求航空公司作出多項加強機組人員防疫安排，包括貨機機組人員停留外站時符合閉環式運作要求，回港後嚴格限制醫學監察期間的活動，避免與社區接觸。有專家認為航空公司有責任加強監察，例如要設立懲罰制度，但認為全球疫情嚴峻，機組人員屬極為高危群組，最根本解決方法仍是取消他們豁免檢疫安排，才能減少病毒進入社區機會。

國泰航空昨表示，本月1日起曾逗留德國法蘭克福的機組人員，須在港府檢疫中心隔離21天。

香港 機場 防疫

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