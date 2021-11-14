「香港主辦方侵權」 新加坡禁KAWS大型充氣公仔展

《Kaws：假日》世界巡迴展，至今已巡迴首爾、台北、香港等城市，新加坡是第七站。（Getty Images）

新加坡 法院昨天下午發出臨時禁制令，禁止原定於今天在新加坡濱海灣（Marina Bay）浮動舞台的開始的《KAWS：假日》（KAWS: Holidays）大型充氣公仔展示活動，並禁止其所有商品的行銷及宣傳活動。籌辦活動的香港 主辦方，被指侵犯知識產權。昨天午夜主辦方告知媒體，濱海灣浮動舞台已暫時關閉。

新加坡聯合早報報導，向法庭申請對香港主辦方AllRightsReserved Limited（ARR）發出臨時禁令的是新加坡非盈利藝術組織TRF，根據法庭文件，禁令內容包括禁止這項活動在11月13日至21日期間在新加坡展出，禁止所有相關商品的營銷以及所有宣傳活動。

報導引述ARR昨晚深夜發表文告說，對這個來自第三方、嘗試對展出造成干擾的毫無根據的指控，他們正尋求緊急法律諮詢，同時會向法院申請挑戰這項禁令。ARR說他們嚴正對待這起事件，並會採取所有必要措施以確保展出能在新加坡法律框架下順利進行。

本名Brian Donnelly的藝術家Kaws也聲明，他與TRF之間並不存在任何合約協議，因此這項指控毫無根據。

據報導，TRF創辦人兼董事司晏窿表示，TRF早在2019年就已經到香港與ARR商討在新加坡辦展的可能性，並提交關於展出的內容和細節，包括聯繫其他可能參與籌辦活動的單位如新加坡旅遊局。該次商討最終不了了之，但ARR如今在新加坡主辦《Kaws：假日》展，內容與當年TRF提交的項目書一樣。

司晏窿說，藝術是共享的，但ARR違反了TRF的知識產權，並濫用雙方當年商討的保密信息，他必須阻止展出的舉行。司晏窿是律師，也是藝術收藏家，他說：「針對藝術展的法庭禁令相當罕見，這在新加坡或許是頭一起。」

TRF董事陳志鳴也說，對於多個單位在知道保密信息和知識產權有被濫用的情況下，仍繼續參與一個剝削新加坡利益相關者的項目，他感到失望。司晏窿透露，TRF將繼續通過法律程序對ARR提出訴訟。

出生美國新澤西州，現年47歲的Kaws是國際炙手可熱的藝術家，自2018年起就帶著名為「同伴」（Companion）的巨型充氣雕塑 展開《Kaws：假日》世界巡迴展，至今已巡迴首爾、台北、香港等城市，新加坡是第七站。

至截稿時間為止，長42米、寬17米、高11.5米的巨型充氣雕塑尚未被移走。