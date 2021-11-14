洗眼成證據 前年香港上環暴動20人罪成 3人獲釋

前年7月28日，西環及上環發生激烈警民衝突，涉案23人否認暴動等罪，在區域法院經歷60多天審訊後，本月13日移師西九龍裁判法院裁決，當中20人暴動罪成。圖為當晚大批示威者與警方對峙。（中通社資料照片）

前年7•28上環爆發騷亂，23名被控暴動等罪的被告不認罪受審，案件昨裁決。法官陳仲衡今早在西九龍裁判法院引用終審法院4日在「赴湯杜火」暴動案的判詞表示，其中20名被告以主犯身分參與暴動，令衝突惡化，裁定他們暴動罪成，其餘3人暴動罪不成立，當庭釋放。

明報報導，本案為終院界定暴動的控罪元素後，首宗引用終院原則入罪的案件，亦是反修例風波至今最多示威者罪成的暴動案。法官指出，被告戴頭盔等裝備及擬用水為受催淚煙影響的人洗眼都構成證據，顯示他們有「參與其中的意圖」，但認為穿黑衫黑褲或有「香港 加油」紋身，不構成參與暴動的證據。

罪成的20人為張智麟、陳梓康、鍾泓洋、徐慶鈞、陳希雋、崔耀明、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、林勝如、黃頌恩、黃錦珊、李少康、周錦濤、莫卓煇、黃飛鴻、譚詩妙、譚伊婷、陸映慧及黃柏賢。莫卓煇另裁定襲警罪成；徐慶鈞無牌管有無線電通訊器具罪成。罪脫3人為張嘉聰、羅萬泳及蔡寶如。

法官陳仲衡裁決稱，綜合證供，示威者前年7月28日離開中環遮打花園集會，向西環方向出發，其間有人以激光筆照射警方，蓄意使用暴力。陳官裁定從警員的眼睛被光線射中起，現場由非法集結變為暴動。至當晚7時，示威者繼續叫口號及投擲雜物，具有暴動罪所需「參與其中的意圖」。

陳官在判辭表示，部分被告在前排向警方防線舉傘，會產生漣漪效應，令雙方對峙情况惡化，甚至升級至衝突。另有人曾與示威者後退，陳官表示他們並無散去之意，只是因應警方行動後退，屬於「伺機而動」。此外，陳官認為部分人戴頭盔等裝備，可以作為暴動的環境證據，推論他們有參與其中的意圖，裁定20人暴動罪成。

陳官逐一分析各被告案發時的行為，部分情况較特別，例如譚詩妙被拍攝到協助示威者淋熄催淚煙，並準備替示威者洗眼。陳官稱，她嘗試削弱催淚彈的效能，亦在支援其他示威者，對示威者提供「助力」。

資深大律師湯家驊表示，一般而言，若有人意圖協助暴動參加者，例如幫人洗眼，可能從環境證供被視為犯罪。至於紋身是否暴動證據，他認同不可以單靠紋身入罪，否則對市民不公平，「好明顯不合邏輯」。