我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

洗眼成證據 前年香港上環暴動20人罪成 3人獲釋

香港新聞組／香港14日電
前年7月28日，西環及上環發生激烈警民衝突，涉案23人否認暴動等罪，在區域法院經歷60多天審訊後，本月13日移師西九龍裁判法院裁決，當中20人暴動罪成。圖為當晚大批示威者與警方對峙。（中通社資料照片）
前年7月28日，西環及上環發生激烈警民衝突，涉案23人否認暴動等罪，在區域法院經歷60多天審訊後，本月13日移師西九龍裁判法院裁決，當中20人暴動罪成。圖為當晚大批示威者與警方對峙。（中通社資料照片）

前年7•28上環爆發騷亂，23名被控暴動等罪的被告不認罪受審，案件昨裁決。法官陳仲衡今早在西九龍裁判法院引用終審法院4日在「赴湯杜火」暴動案的判詞表示，其中20名被告以主犯身分參與暴動，令衝突惡化，裁定他們暴動罪成，其餘3人暴動罪不成立，當庭釋放。

明報報導，本案為終院界定暴動的控罪元素後，首宗引用終院原則入罪的案件，亦是反修例風波至今最多示威者罪成的暴動案。法官指出，被告戴頭盔等裝備及擬用水為受催淚煙影響的人洗眼都構成證據，顯示他們有「參與其中的意圖」，但認為穿黑衫黑褲或有「香港加油」紋身，不構成參與暴動的證據。

罪成的20人為張智麟、陳梓康、鍾泓洋、徐慶鈞、陳希雋、崔耀明、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、林勝如、黃頌恩、黃錦珊、李少康、周錦濤、莫卓煇、黃飛鴻、譚詩妙、譚伊婷、陸映慧及黃柏賢。莫卓煇另裁定襲警罪成；徐慶鈞無牌管有無線電通訊器具罪成。罪脫3人為張嘉聰、羅萬泳及蔡寶如。

法官陳仲衡裁決稱，綜合證供，示威者前年7月28日離開中環遮打花園集會，向西環方向出發，其間有人以激光筆照射警方，蓄意使用暴力。陳官裁定從警員的眼睛被光線射中起，現場由非法集結變為暴動。至當晚7時，示威者繼續叫口號及投擲雜物，具有暴動罪所需「參與其中的意圖」。

陳官在判辭表示，部分被告在前排向警方防線舉傘，會產生漣漪效應，令雙方對峙情况惡化，甚至升級至衝突。另有人曾與示威者後退，陳官表示他們並無散去之意，只是因應警方行動後退，屬於「伺機而動」。此外，陳官認為部分人戴頭盔等裝備，可以作為暴動的環境證據，推論他們有參與其中的意圖，裁定20人暴動罪成。

陳官逐一分析各被告案發時的行為，部分情况較特別，例如譚詩妙被拍攝到協助示威者淋熄催淚煙，並準備替示威者洗眼。陳官稱，她嘗試削弱催淚彈的效能，亦在支援其他示威者，對示威者提供「助力」。

資深大律師湯家驊表示，一般而言，若有人意圖協助暴動參加者，例如幫人洗眼，可能從環境證供被視為犯罪。至於紋身是否暴動證據，他認同不可以單靠紋身入罪，否則對市民不公平，「好明顯不合邏輯」。

香港

上一則

國安法後第3人 經濟學人記者港簽被拒 記協促交代原因

下一則

快遞點入侵 上海一大樓天天排長龍領貨 居民怨聲連連

延伸閱讀

國會暴動調查 巴農「蔑視國會」被起訴 梅杜斯或是下一個

國會暴動調查 巴農「蔑視國會」被起訴 梅杜斯或是下一個
「可能較願意提供訊息」眾院查國會暴動 將傳喚潘斯親信

「可能較願意提供訊息」眾院查國會暴動 將傳喚潘斯親信
國會暴動擊警 首位被判刑新州男要關3年5個月

國會暴動擊警 首位被判刑新州男要關3年5個月
被判刑第1人 國會暴動擊警 他得坐牢3年5個月

被判刑第1人 國會暴動擊警 他得坐牢3年5個月

熱門新聞

彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機