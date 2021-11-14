國安法後第3人 經濟學人記者港簽被拒 記協促交代原因

英國「經濟學人」記者黃淑琳申請續領工作簽證被香港入境處拒絕，圖為該雜誌13 日陳列在香港一家書店的書架上。（美聯社）

英國雜誌「經濟學人」（Economist）12日稱港府拒絕延續駐港記者黃淑琳的工作簽證 ，沒有提供理由。經濟學人總編輯昨天發表聲明，呼籲香港 政府維持外國媒體採訪准入。入境處表示不評論個別個案，會按照相關法律和政策處理每宗申請個案。

香港媒體指出，黃淑琳是港區國安法實施以來，至少第三名延續工作簽被拒的外媒記者。

經濟學人總編輯貝德斯（Zanny Minton Beddoes）在聲明裡說：「香港移民當局拒絕續簽『經濟學人』記者黃淑琳的簽證，我們對於香港當局拒絕續簽的決定感到遺憾，當局也未提出解釋。目前黃淑琳不在香港，我們以她的報導為傲，呼籲香港政府維持外媒採訪准入，這對香港做為一個國際城市的地位非常重要。」

黃淑琳13日也在個人推特發文：「很遺憾我無法繼續在香港報導。我喜歡了解這座城市及其人民。我會想念你們。」

立場新聞報導，根據「經濟學人」網站顯示，黃淑琳是「經濟學人」駐中國記者，關注內地及香港的社會及政治新聞。加入「經濟學人」前，曾是「金融時報」及「路透」記者，報導香港2019年示威活動、中國及北韓經濟情況等。翻查資料，黃淑琳亦曾是美國「紐約時報 」北京分社實習生。

近年多名外媒記者的工作簽證被拒，包括2018年身兼外國記者會第一副主席的「金融時報」亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）；而自港區國安法實施後，「Hong Kong Free Press」一名即將入職的愛爾蘭籍編輯Aaron Mc Nicholas及「紐約時報」儲百亮（Chris Buckley）的工作簽證亦於去年被拒，惟港府並未提供拒續批簽證理由。

另據明報報導，記協表示，近年曾有外媒記者的工作簽證不獲續期，且沒獲告知原因，擔心並非個別事件，而是對外媒報導的收緊。記協認為，在未加解釋下拒批工作簽證，無論對當事人、其工作機構及公眾均有欠公允，促請入境處交代拒續簽證的原因。