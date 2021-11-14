我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

港府研議：打針才可進入戲院 接種年齡降至3歲

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港人日夜盼通關，食物及衛生局局長陳肇始表示，期望內地專家盡快赴港視察並舉行雙方第二次對接會議，創新及科技局正研究「安心出行」在內地如何轉為健康碼。她又認為，應將客人要出示接種疫苗紀錄的要求，擴展至戲院和健身室等。此外，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，預計港府下周或會公布疫苗接種年齡下限降至三歲兒童。

大公報報導，陳肇始昨日在電台節目表示，與內地一直有交流防疫抗疫措施，早前的對接會議上，有討論到使用健康碼及熔斷機制等建設性問題。港府之後有向內地提交報告，期望爭取內地盡早派人赴港視察並舉行雙方第二次對接會議。

她表示，創科局正研究安心出行應用程式到內地時如何轉為健康碼，一旦有市民持陰性檢測證明過關，其後若證實曾去過有確診個案逗留地方或屬密切接觸者，有關資料一定要提交內地，以便追蹤。她強調，有關安排涉及公共衛生，若市民要到內地，就要遵從內地做法。

據報導，陳肇始又提到，港府爭取全民接種新冠疫苗，應將客人要出示接種疫苗紀錄的要求，擴展至戲院和健身室等。推行時會考慮社會是否接受，處所人數和感染風險等，如果得到處所負責人支持，可以更快推動。 香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，昨日已和業界商討有關問題，認為措施短期內會令顧客減少三成，而業界現時已「無錢賺」，希望港府若推出措施，能放寬健身室上限人數至八成。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，港府有責任制定疫苗接種時間表，例如規定明年1至3月，所有市民都打齊兩針，明年7至9月時每人已打三針。他再次建議港府推行疫苗護照，不讓未打針的人到某些場所，減少通關後的感染及死亡風險，疫苗護照有助推高接種率，也同時保護未打針的人。

疫苗 健身 健康碼

上一則

中歐班列暢旺 前10個月運量超越去年

下一則

國安法後第3人 經濟學人記者港簽被拒 記協促交代原因

延伸閱讀

奧地利疫情熾 擬「禁足」未打針者 恐數百萬人須留家中

奧地利疫情熾 擬「禁足」未打針者 恐數百萬人須留家中
親取國殤之柱 雕塑家高志活要港保證不起訴

親取國殤之柱 雕塑家高志活要港保證不起訴
為了通關 港機場下周分區 分隔內地、國際旅客

為了通關 港機場下周分區 分隔內地、國際旅客
90秒短片花81萬美元 港府形象工程開支翻倍

90秒短片花81萬美元 港府形象工程開支翻倍

熱門新聞

彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機