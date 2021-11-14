港府研議：打針才可進入戲院 接種年齡降至3歲

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港人日夜盼通關，食物及衛生局局長陳肇始表示，期望內地專家盡快赴港視察並舉行雙方第二次對接會議，創新及科技局正研究「安心出行」在內地如何轉為健康碼 。她又認為，應將客人要出示接種疫苗 紀錄的要求，擴展至戲院和健身 室等。此外，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，預計港府下周或會公布疫苗接種年齡下限降至三歲兒童。

大公報報導，陳肇始昨日在電台節目表示，與內地一直有交流防疫抗疫措施，早前的對接會議上，有討論到使用健康碼及熔斷機制等建設性問題。港府之後有向內地提交報告，期望爭取內地盡早派人赴港視察並舉行雙方第二次對接會議。

她表示，創科局正研究安心出行應用程式到內地時如何轉為健康碼，一旦有市民持陰性檢測證明過關，其後若證實曾去過有確診個案逗留地方或屬密切接觸者，有關資料一定要提交內地，以便追蹤。她強調，有關安排涉及公共衛生，若市民要到內地，就要遵從內地做法。

據報導，陳肇始又提到，港府爭取全民接種新冠疫苗，應將客人要出示接種疫苗紀錄的要求，擴展至戲院和健身室等。推行時會考慮社會是否接受，處所人數和感染風險等，如果得到處所負責人支持，可以更快推動。 香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，昨日已和業界商討有關問題，認為措施短期內會令顧客減少三成，而業界現時已「無錢賺」，希望港府若推出措施，能放寬健身室上限人數至八成。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，港府有責任制定疫苗接種時間表，例如規定明年1至3月，所有市民都打齊兩針，明年7至9月時每人已打三針。他再次建議港府推行疫苗護照，不讓未打針的人到某些場所，減少通關後的感染及死亡風險，疫苗護照有助推高接種率，也同時保護未打針的人。