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香港上季GDP增長5.4% 全年料成長6.4%

香港新聞組／香港13日電
港府經濟顧問歐錫熊（中）12日在記者會展示《2021年第3季經濟報告》。旁為首席經濟師侯家俊（左）和政府統計處助理處長洪少雯（右）。（中通社）
港府經濟顧問歐錫熊（中）12日在記者會展示《2021年第3季經濟報告》。旁為首席經濟師侯家俊（左）和政府統計處助理處長洪少雯（右）。（中通社）

香港統計處發布，第三季實質GDP增長5.4%，與預先估計相同，較第2季增長放緩2.2個百分點。累計前三季GDP增長7%，而香港港府進一步修訂全年GDP增長至6.4%，接近上一輪5.5%至6.5%的預測範圍上限。香港統計處表示，預估今年全年GDP增長將較疫情前2018年的水平低約2%。

中新社報導，港府經濟顧問歐錫熊當日在記者會上表示，香港的經濟復甦在第三季更顯穩固。受惠於環球經濟活動的持續恢復，以及本地疫情基本受控，香港經濟在第三季按年增長5.4%，增幅仍然可觀。之所以較上一季放緩，是因為上半年經濟表現遠較預期強勁，且第三季比較基數偏高。

具體而言，消費及投資需求在第三季繼續穩定復甦。整體貨物出口在第三季按年實質顯著增長14.2%。服務輸出按年實質溫和上升4.2%。區內貿易和貨運往來持續活躍，運輸服務輸出進一步加快，跨境商務及金融活動亦有增加。不過，歐錫熊指出，訪港旅遊業仍幾乎處於停頓，對經濟復甦程度會有制約。

第三季香港的內部需求也進一步改善，他續表示，私人消費開支保持可觀增長，達到7.1%，消費券計畫產生了比較明顯的正面作用。營商氣氛在過去一年也有所改善，令整體投資開支在第三季錄得雙位數增幅。

今年前三季合計，香港實質本地生產總值按年增長7%。考慮到前三季的表現，特區港府預測，今年全年經濟增長為6.4%。歐錫熊指出，疫情仍是經濟前景不確定性的主要因素，若本地疫情繼續受控，香港經濟在第四季應可實現穩健增長。

至於物價方面，基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.1%，升幅高於上一季的0.3%。歐錫熊表示，通膨水平仍算溫和，但疫情令不少經濟體出現供應上的瓶頸，導致環球通膨升溫，香港的貨物進口價格也有所上升，因此整體通膨壓力在短期內料會增加。不過，鑑於今年前三季的基本消費物價通膨為0.4%，港府預測，今年全年的基本消費物價通膨率為0.7%。

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