谷歌：國家級駭客入侵港傳媒、泛民網站

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

美國Google（谷歌）旗下研究小組8月發現有「國家級」後台駭客 （黑客）組織，利用蘋果 公司iOS和macOS作業系統的保安漏洞，分別闖入一家香港 傳媒和一個民主派組織網站，當iPhone或Mac用戶瀏覽這些網站，就有可能被植入惡意程式，被下載資料和操控。Google未公開駭客背景，在發現上述漏洞後通報蘋果，蘋果次月推出更新檔案修補。

明報報導，Google旗下負責追尋駭客身分的Threat Analysis Group（TAG）團隊11日發表報告，指8月底發現駭客利用iOS和macOS的漏洞，在一家香港傳媒和一個「著名民主派勞工和政治組織」的網站「做手腳」，令瀏覽這兩個網站的蘋果產品有可能被暗中安裝間諜軟件。這種「水坑攻擊」取名自手法類似猛獸在水坑附近埋伏等候獵物飲水時施襲，一般針對特定群體，施襲者鎖定目標經常瀏覽的網站後入侵，對其植入惡意軟件，待瀏覽者「自動上門」被感染。駭客可暗中下載甚至操控中毒電子產品的資料，例如擷取屏幕、記錄觸屏和錄音等。

據報導，TAG未公開受影響的香港傳媒及民主派網站資料，稱間諜軟件經精心設計，甚至可作多階段襲擊，相信涉案駭客有國家背後支持，惟未點名提及任何可能涉案國家，強調無足夠技術證據確定駭客身分。

報導稱，報告列出被攻擊的網址，其中有三個顯示「amnestyhk.org 」的字眼，與國際特赦組織名字相近，但與官方網址不同。國際特赦組織稱，其資訊科技部門正檢視有關情况，暫無進一步評論。

報導說，專門研究蘋果產品的研究員沃德爾（Patrick Wardle）向科技新聞網站Motherboard稱，他下載並分析過上述間諜軟件，發現它包含「安裝成功」之類的中文編碼，其連接的指揮和控制伺服器皆位於香港。他推斷幕後黑手若非中國內地，就是要誣陷中國內地，而前者機率遠大於後者。科技網站Wired指出，今次襲擊特別在於駭客非針對個別「高價值」人物如記者或異見者，而是漁翁撒網攻擊更廣泛的網民。蘋果接獲Google通報後，9月23日推出作業系統更新堵塞漏洞。蘋果暫未對外回應有關報告。