親取國殤之柱 雕塑家高志活要港保證不起訴

「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活。（路透資料照片）

「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑 家高志活（Jens Galschiot）向港府和香港 大學發出公開信，表示將會赴港取回「國殤之柱」，但要求港府確保他和他的團隊不會被控違反香港國安法。

香港電台12日報導，高志活表示，拆卸「國殤之柱」的程序複雜，他需要親身赴港處理，並需要香港大學方面協助，包括技術支援和封路等。他說，從報導得知，香港國安法可以起訴外國公民，因此要求港府保證他和他的團隊在港處理「國殤之柱」時，不會被逮捕起訴。

香港大學要求支聯會移除校內「國殤之柱」雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面的要求。（路透）

另據香港01報導，高志活重申會將「國殤之柱」運回丹麥，並提出三大前提，首先港大須全面協助其拆卸工作；其次曾兩次被拒入境的他，須獲准親自赴港；其三港府保證他及團隊不因處理國殤之柱被控違反港區國安法。一旦收到校方及港府正面回應，自己將著手準備赴港拆卸工作。

高志活提到自己曾兩次被拒入境香港，建議由香港及丹麥政府商討相關協議。他又稱現時只能間接透過傳媒得知，港大正與相關持分者處理法律問題，尋求合法及合適的解決方案。作為國殤之柱擁有人，他本人仍然非常願意讓雕塑留在港大銘記歷史，但遺憾雕刻不再受歡迎。然而，如不釐清三大前提，並無法推進拆卸工作。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四 」事件，高約7公尺。「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，在校內豎立了「國殤之柱」，而此前「國殤之柱」為前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）持有。

月前，港大要求支聯會移除校內「國殤之柱」雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面的要求。