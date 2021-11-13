我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

親取國殤之柱 雕塑家高志活要港保證不起訴

香港新聞組／香港13日電
「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活。（路透資料照片）
「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活。（路透資料照片）

「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）向港府和香港大學發出公開信，表示將會赴港取回「國殤之柱」，但要求港府確保他和他的團隊不會被控違反香港國安法。

香港電台12日報導，高志活表示，拆卸「國殤之柱」的程序複雜，他需要親身赴港處理，並需要香港大學方面協助，包括技術支援和封路等。他說，從報導得知，香港國安法可以起訴外國公民，因此要求港府保證他和他的團隊在港處理「國殤之柱」時，不會被逮捕起訴。

香港大學要求支聯會移除校內「國殤之柱」雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面...
香港大學要求支聯會移除校內「國殤之柱」雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面的要求。（路透）

另據香港01報導，高志活重申會將「國殤之柱」運回丹麥，並提出三大前提，首先港大須全面協助其拆卸工作；其次曾兩次被拒入境的他，須獲准親自赴港；其三港府保證他及團隊不因處理國殤之柱被控違反港區國安法。一旦收到校方及港府正面回應，自己將著手準備赴港拆卸工作。

高志活提到自己曾兩次被拒入境香港，建議由香港及丹麥政府商討相關協議。他又稱現時只能間接透過傳媒得知，港大正與相關持分者處理法律問題，尋求合法及合適的解決方案。作為國殤之柱擁有人，他本人仍然非常願意讓雕塑留在港大銘記歷史，但遺憾雕刻不再受歡迎。然而，如不釐清三大前提，並無法推進拆卸工作。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四」事件，高約7公尺。「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，在校內豎立了「國殤之柱」，而此前「國殤之柱」為前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）持有。

月前，港大要求支聯會移除校內「國殤之柱」雕塑，但支聯會已經解散，至今沒回應港大方面的要求。

香港 雕塑 六四

上一則

撞衫狗狗視頻意外成反面教材 藝人賈乃亮要罰200元

下一則

宣布關停300家門店後 海底撈擬募資自救

延伸閱讀

梅克爾「碰拳」打招呼 卻讓丹麥女王楞了一下

梅克爾「碰拳」打招呼 卻讓丹麥女王楞了一下
90秒短片花81萬美元 港府形象工程開支翻倍

90秒短片花81萬美元 港府形象工程開支翻倍
丹麥候選人在中使館外張貼西藏旗幟海報 惹毛北京

丹麥候選人在中使館外張貼西藏旗幟海報 惹毛北京
港府剔除公司註冊 支聯會成為歷史

港府剔除公司註冊 支聯會成為歷史

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉