港檢疫酒店爆疫 料空氣播毒 機組加強防疫 須打第3針

港府勞工處宣布，下月8日起增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供赴港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途。（中新社）

香港再次出現檢疫酒店懷疑爆發感染，兩名早前抵港後在東涌福朋喜來登酒店隔離檢疫期間，確診感染新冠肺炎的男子，衛生防護中心透過全基因組測序，最新分析確認二人帶有「Delta+」變種病毒 ，而且基因排序100%相同。

大公報報導，衛生防護中心與專家昨晚實地視察酒店後表示，推測是先發病的1515室患者，在房內做運動時呼出大量病毒，而他和隔壁1517室住客開門拿餐時均無戴口罩 ，出現空氣傳播，1517室住客被感染。同層有約54名住客，當中20人已完成檢疫走入社區，將與其餘住客被送到竹篙灣檢疫中心隔離。

涉及的兩名患者為62歲男子及56歲男子，先後在10月22日及11月1日，分別由泰國及英國抵港，並分別入住東涌福朋喜來登酒店15樓相鄰房間，重疊入住時間為11月1日至6日。

昨晚到酒店實地調查的港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，最先確診的1515室56歲男患者，11月4日開始咳嗽，且會在房內以踏步機做運動，在激烈運動下，每分鐘呼出空氣量可由6公升增至42公升，房內病毒量相當高。翻看閉路電視，他開房門時多數沒戴口罩，病毒很大機會因為房門下面的空氣擾流效應而流出門外。而隔壁1517室的住客亦承認開門時未戴口罩，加上兩個房間派餐時間相近，推測由此發生空氣傳播。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，高病毒量空氣被帶到走廊，同層住客有風險，謹慎起見，在11月1日至6日住該層住客須入住檢疫中心，涉及54人，其中30多人仍在酒店檢疫，將送往檢疫中心繼續隔離，而約20名已完成檢疫的人，中心會盡快聯絡他們到檢疫中心，由離開酒店的日期起，再隔離14日。

此外，因應兩名國泰貨機男機師早前確診Delta變種變毒的輸入個案，港府昨日宣布，進一步加強對機組人員的防疫安排，要求航空公司盡快採取四項措施，包括規定所有本地機組人員要接種第三針新冠疫苗；本地貨機機組人員回港後檢測 須加密至每日一檢；對本地貨機機組人員在醫學監察期間更嚴格限制活動，盡可能避免他們與社區接觸。