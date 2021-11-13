香港立法會選舉 154人爭90席 1/4為港區人代、政協委員

香港經民聯舉行集氣大會，宣布派出8人參加立法會選舉，並提出新主張、新綱領，表示將積極推動香港抓住機遇，努力助香港實現長治久安。圖為經民聯監事會主席林建岳搖旗助威。（中新社）

香港 立法會選舉的提名 期昨晚結束，累計154人報名，競逐90個席位。以接獲提名數字和獲提名參選者狀況看，還真有點「也無風雨也無晴」的勁頭。統計參選人背景，40人有港區人代或政協身分，占整體1/4。此次有近七成是首次以「主角」身分出選，中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，多個功能界別過往長期有人自動當選，今屆突然有新人出現，認為競爭是刻意而為。

香港立法會選舉現在是第一階段提名，由10月30日至11月12日。提名期昨日結束，累計154人席報名。以此估算，90議席約150多人角逐，爭奪不到2虎爭1席，算不上激烈。

再以3大議席類別看，最大團塊選舉委員會產生的40席，暫時是49人爭，要想獲席位難度不算太大。

再看間接選舉的功能組別，28個界別產生30席，目前建築、測量、都市規畫及園境界只有1人報名等同自動當選。其餘27個界別，算是都有競爭，有15人是競逐連任，機會相對較大。有爭奪的要數「醫療衞生界」，是6人爭1席。

香港立法會換屆選舉的提名期於12日結束，10個地方選區、28個功能界別以及選舉委員會界別的選舉主任在提名期內共接獲154份提名表格。圖為林泳施（左三）報名參加立法會教育界功能組別選舉。（中新社）

至於地區直選，現在的說法是10個選區都有競爭。直選這一塊，被認為是建制派與非建制派，在9個選區中都有競爭。

雖說選制改變後，選舉沒有變成「清一色」。但大家都知道，原來的泛民主派有實力出選者都在牢中，民主派社團大部分都已解散，原來的民主派兩大政黨民主黨 、公民黨，加上一個老牌但較弱的民主派政黨民協，都是無人參選，加上現在報名的幾位「非建制派」，都是斤兩不足，所以這場選舉還是色調較單一的。

香港新聞組／香港13日電

明報報導，此次報名參選者，近七成人是首次以「主角」身分出選，所有地區或界別的席位均現競爭。統計參選人背景，40人有港區人代或全國政協委員身分，占整體25%。官員多次說不搞「清一色」，據參選人報稱的政治立場，至少13人（8%）屬非建制派。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，不少參選人有人代、政協背景，因為新制度要取得第五界別「國家隊」選委提名入閘，令人代、政協認為比以前參選更有把握。他說，多個功能界別過往長期有人自動當選，今屆突然有新人出現，認為競爭是刻意而為。全國港澳研究會副會長劉兆佳則形容選舉「競爭激烈」，相信中央希望見到每個界別都有競爭。