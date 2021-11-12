我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

為了通關 港機場下周分區 分隔內地、國際旅客

香港新聞組／香港12日電
疫情下，港府實施一系列防疫措施，出入境都受到限制。（中通社資料照片）
疫情下，港府實施一系列防疫措施，出入境都受到限制。（中通社資料照片）

港府正與內地商討通關，之前機管局計畫將內地與外國航班分隔。據了解，機管局10日發通告，指機場一號客運大樓將會分開處理內地及外地航班，前者會劃為綠區，後者則為橙區，藉此分隔相關員工和旅客，措施將於15日凌晨5時起生效。機場空運員工協會總幹事儲漢松確認收到有關通告，表示機管局正與航空公司、服務承辦商等，研究實施上述安排。他認為，新措施或造成人手壓力，但並非不可行。

香港01報導，機管局發出通告，提及禁區的最新安排。通告指，一號客運大樓會將處理內地航班的區域劃為綠區，其餘航班則為橙區，從而分隔有關員工及旅客。因應新安排，航空公司及機場服務承辦商亦須分隔團隊，即分設橙區團隊及綠區團隊，有關員工不可共用更衣室、休息室、職員通道等，而且當值期間不可接觸。

儲漢松確認，收到有關通告，表示新措施為中港通關而設，機管局亦正與不同公司商討如何實施。他認為，雖然分隔團隊後可能構成壓力，員工亦關注更衣室、休息室、飯堂等安排，並擔心或有不便，但實際上並非不可行。

另據明報報導，通告又稱於一號客運大樓專責團隊開始為內地航班提供服務時應留在綠區，避免進入橙區；而為國際航班服務的團隊值班期間不得進入綠區。除非必要，機場員工如非從事客運服務或航班處理工作者，應避免進入橙區，逗留橙區時亦應避免接觸旅客、機組人員及客運服務/航班處理工作人員。

機場 工作 香港

上一則

香港開打第3針 首日近1.7萬人接種

下一則

北京疫情升溫 1家5口全染疫 「誰辦會議誰負責」

延伸閱讀

影／美入境解除 LAX機場人滿為患 視頻全都錄

影／美入境解除 LAX機場人滿為患 視頻全都錄
空中計程車不是夢 韓國進行首次機場試驗

空中計程車不是夢 韓國進行首次機場試驗
東北暴雪恐釀重災 11座機場一度關閉

東北暴雪恐釀重災 11座機場一度關閉
迎年節人潮 華府雷根機場今起增加安檢點

迎年節人潮 華府雷根機場今起增加安檢點

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17
馬雲（右）2017年1月會晤川普。(路透)

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

2021-11-05 15:17

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…