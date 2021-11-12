為了通關 港機場下周分區 分隔內地、國際旅客

疫情下，港府實施一系列防疫措施，出入境都受到限制。（中通社資料照片）

港府正與內地商討通關，之前機管局計畫將內地與外國航班分隔。據了解，機管局10日發通告，指機場 一號客運大樓將會分開處理內地及外地航班，前者會劃為綠區，後者則為橙區，藉此分隔相關員工和旅客，措施將於15日凌晨5時起生效。機場空運員工協會總幹事儲漢松確認收到有關通告，表示機管局正與航空公司、服務承辦商等，研究實施上述安排。他認為，新措施或造成人手壓力，但並非不可行。

香港 01報導，機管局發出通告，提及禁區的最新安排。通告指，一號客運大樓會將處理內地航班的區域劃為綠區，其餘航班則為橙區，從而分隔有關員工及旅客。因應新安排，航空公司及機場服務承辦商亦須分隔團隊，即分設橙區團隊及綠區團隊，有關員工不可共用更衣室、休息室、職員通道等，而且當值期間不可接觸。

儲漢松確認，收到有關通告，表示新措施為中港通關而設，機管局亦正與不同公司商討如何實施。他認為，雖然分隔團隊後可能構成壓力，員工亦關注更衣室、休息室、飯堂等安排，並擔心或有不便，但實際上並非不可行。

另據明報報導，通告又稱於一號客運大樓專責團隊開始為內地航班提供服務時應留在綠區，避免進入橙區；而為國際航班服務的團隊值班期間不得進入綠區。除非必要，機場員工如非從事客運服務或航班處理工作 者，應避免進入橙區，逗留橙區時亦應避免接觸旅客、機組人員及客運服務/航班處理工作人員。