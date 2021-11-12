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科大史維、港大郭位2校長求去 港終結台人掌大學

香港新聞組／香港12日電
香港城市大學校長郭位。 （本報資料照片）
香港城市大學校長郭位。 （本報資料照片）

香港城市大學證實，現任校長郭位任期完結後，不再續任；兩天前香港科技大學校長史維也宣布明年到期卸任。至此，香港將不再有被稱為台灣人的大學校長。

城大昨天表示，校長郭位任期完結後不再續任。城大已根據校董會指示，成立遴選委員會，進行國際招聘，物色下一任校長。校董會主席黃嘉純表示，郭位出任校長以來，一直勇於承擔，服務城大社群表現卓越，備受肯定。

城大副校長李國安以校方發言人身分說，郭位早前已決定，在第三任任期2023年5月完結後，卸任校長一職。被問及郭位不續約的原因，以及是否受壓，李國安未有作出回應。雖然郭位並未清楚說明，但有港媒披露可能是因為郭位去年未簽署理解並支持《港區國安法》設立的聯合聲明。

香港《獨立媒體》披露指出，生於台灣台北市、擁有美國國籍的郭位，2008年出任城大校長。去年港區國安法頒布後，香港大學、中文大學、香港理工大學、香港教育大學、嶺南大學共5間院校校長發表聯合聲明，聲稱完全支持「一國兩制」和理解訂定港區國安法的必要性，當時史維、郭位和時任香港浸會大學的校長錢大康都沒有簽署。不過郭位也曾因為在反送中期間，城大參與示威學生遭港警襲擊後「神隱」挨批。

大學教育資助委員會主席唐家成昨發聲明，讚揚郭位就任校長期間，積極推動城大在創新、創業及研究方面的工作。教育局亦感謝郭位多年來對城大及香港高等教育界的貢獻，推動城大在學術範疇上長足發展。

郭位1980年在美國堪薩斯州立大學取得博士學位，成為美國公民，目前是國際知名電子系統與核能可靠度研究專家，有美國、台灣、中國大陸三地院士頭銜。他2008年出任香港城市大學校長，是香港歷來在任最長的校長。

香港科技大學校長史維，據報已向科大校董會請辭，明年10月19日卸任。史維本月9日致信科大師生，宣布不再續任，說他在科大任職逾11年，有幸能以科大為家。

史維在台灣清華大學取得動力機械工程學士後，在美國密西根大學取得航天工程學碩士及博士學位。作為知名航天科技專家，史維是美國航天及宇航學會及美國機械工程師學會院士，曾多次獲獎。他2010年加入香港科大任副首席副校長，2018年出任科大第四任校長。

香港 美國公民 教育局

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