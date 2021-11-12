藝術+政治 港M+博物館展六四畫、艾未未作品

M+開放公眾參觀，其中希克展廳有展出與六四相關、內地藝術家王興偉的作品《新北京》，畫中人正以三輪車載著兩隻受傷的企鵝。(美聯社)

由籌備至開館歷時15年的西九M+博物館今日開放參觀，展出逾1500件藏品，包括題材涉及六四 的畫作《新北京 》，還展出內地藝術家艾未未兩件作品，包括寓意「粉飾不能掩蓋過去」的《洗白》。

明報報導，西九董事局主席唐英年表示，外界應以多元開放的包容態度看待作品，會確保展品符合《基本法》、《港區國安法》等，未展出的作品不代表違法，只是未完成審視。他說知道艾未未的「中指圖」、即《透視研究》系列作品最受歡迎，但開幕展不會展出，因該系列有20多幅相片，他認為要儲齊一套才展覽較好。

艾未未稱，M+遵守最早的承諾，展出其兩件作品是好徵兆，說明M+不是簡單政治至上，仍秉持專業。

M+館藏合共接近8000件，涵蓋設計及建築、視覺藝術及流動影像，昨開放給傳媒預覽，其中希克展廳展出的是收藏家希克以「半賣半送」方式交給M+的展品，展現中國當代藝術，包括題材涉六四事件、文化大革命的作品。昨日所見，希克展廳有展出與六四相關、內地藝術家王興偉的畫作《新北京》，畫中人以三輪車載著兩隻受傷的企鵝。該畫作以香港攝影師劉香成的相片《1989年北京，送受傷的學生去醫院。》為藍本，展現六四事件天安門 廣場被政府清場後，三輪車伕和北京市民合力把兩名受傷學生送院。

據報導，希克展廳開幕展包括兩件艾未未作品，其一是名為《洗白》的陶罐裝置藝術。據展品簡介，艾未未將部分陶罐表面刷成白色，覆蓋原來的紋樣，隨著時間過去，部分白漆逐漸脫落，「表明粉飾洗白不僅無法完全掩蓋過去，而且還會成為歷史的一部分」。另一作品是一段長10小時的錄像作品《長安街》，記錄北京長安街景觀，艾未未在街上遊走，每50米拍攝一段一分鐘的定鏡錄像，再剪輯成片，藉此呈現城市在經濟急速發展下的節奏和景象。

另外，主要展出香港藝術品的地下大堂展廳，作品《前後與左右》以左右兩邊畫面分別播放多部電影，當中包括被建制派批評的電影《十年》片段。

報導稱，新民黨容海恩早前點名批評《透視研究：天安門》涉散播「對國家仇恨」。她昨稱，是否展出該系列作品，留待西九管理局自行決定；對於有爭議的作品，相信專業團隊會作適當平衡。她說昨晚參觀M+，留意到有展出艾未未作品，亦有不少作品影射政治，反映政治與藝術可放在一起，藝術家背景亦非揀選藝術品的條件，認為現時館內並沒明顯不尊重國家、涉違法的作品。