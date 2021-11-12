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港公營中小學聘教師 須通過基本法測試

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港教育局公布公營中小學新聘教師《基本法》測試要求詳情，下學年（2022/23）起新入職、轉校教師，以及以月薪形式聘請的代課教師都要在《基本法》測試取得及格，才可考慮聘用；新要求適用於教師職系所有職級，包括校長。當局表明，將考慮日後把有關要求推展至其他學校例如直資學校、參加幼稚園教育計畫的幼稚園等。

明報報導，教育局《基本法》測試內容及形式，參照公務員事務局《基本法》測試安排，測試時間20分鐘，在15題多項選擇題中答對8題或以上（即在滿分100分中取得53分或以上），會被視為及格。如教師曾參加公務員事務局舉辦的測試，並取得以上及格分數，會被視為已符合相關要求。教育局表示，測試要求暫不適用於日薪代課、按「以英語為母語的英語教師」計畫聘用及以現金津貼支薪的教師。

據報導，教育局首輪《基本法》測試明年1月8日舉行，有意參加者可於15日起，在教育局網上系統提交申請，本月26日下午5時截止申請，名額先到先得。教育局將於明年2月舉辦第二輪測試，日期稍後公布。兩輪測試的結果只適用於2022/23學年的新聘任教師。

教育局 香港

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